?"Бюджетными" правками "слуги" хотят лишить киевлян возможности управлять городом, - Черненко

В законопроекте о столице, который пытается принять власть, есть несколько инструментов, с помощью которых Банковая пытается установить «ручное управление» в Киеве . Это не только разделение должностей городского головы Киева и руководителя КГГА ради ограничения полномочий мэра Киева Виталия Кличко. В проекте также есть норма о том, что распределять средства между городским и районными бюджетами будут народные депутаты в ручном режиме. Об этом сообщил бывший глава Комитета избирателей Украины Александр Черненко.

«Большинство дискуссий, продолжающихся сегодня вокруг новой версии Закона о столице от «слуг», сосредоточены на вопросах разделения должностей городского головы и руководителя КГГА. Но это только первое, что бросается в глаза. А если копнуть глубже, найдем еще не один способ установить в Киеве «ручное управление» с Банковой. В ОП решили контролировать распределение киевского бюджета между общегородскими и районными советами в ручном режиме. Именно поэтому депутаты предлагают внести изменения в Бюджетный кодекс, которым на уровне закона предусмотреть, что бюджет города будет распределяться между общегородским и районными уровнями. Частицы распределения народные депутаты смогут определять в ручном режиме!» – отметил Черненко.

По его словам, Офис президента не оставляет попыток поруководить столицей из-за главы киевского городского головы. Именно поэтому он стремится через закон лишить город возможности самостоятельно управлять бюджетом. Если такая норма будет принята, мэр Киева за любое несогласие с Банковой может быть «наказан» уменьшением финансирования.

«Киевский городской голова будет находиться в подвешенном состоянии, поскольку при любом несогласии с Банковой его могут наказать уменьшением городского бюджета в пользу районных. Как это будет выглядеть на практике? Если ОПУ не сможет выжать из киевского мэра нужного им решения, сразу больше денег будет направлено на районы. А районами, при отсутствии сформированных советов, кто руководит? Назначенные президентом чиновники, которые сделают то, что им прикажут», – подчеркивает Черненко.

Эксперт также отмечает, что из-за ограниченных полномочий чиновники просто физически не смогут освоить все средства, предназначенные Киеву . Следовательно, деньги просто будут «лежать намертво».

«Понятно, что пострадают от этого, прежде всего, киевляне. Но объяснить общине такие сложные материи трудно, во всем сделают «крайними» городские власти», - прогнозирует Черненко.

Он напоминает, что Совет Европы, оценивая законопроект о столице, отметил, что ряд его положений представляет угрозу развитию местного самоуправления в Украине. Ведь главный принцип реформы децентрализации – это перераспределение в пользу местной общины не только полномочий, но и средств, объясняет эксперт.