"Бюджетными" правками "слуги" хотят лишить киевлян возможности управлять городом, - Черненко
Распределять средства между городским и районными бюджетами будут народные депутаты.
В законопроекте о столице, который пытается принять власть, есть несколько инструментов, с помощью которых Банковая пытается установить «ручное управление» в Киеве. Это не только разделение должностей городского головы Киева и руководителя КГГА ради ограничения полномочий мэра Киева Виталия Кличко. В проекте также есть норма о том, что распределять средства между городским и районными бюджетами будут народные депутаты в ручном режиме. Об этом сообщил бывший глава Комитета избирателей Украины Александр Черненко.
«Большинство дискуссий, продолжающихся сегодня вокруг новой версии Закона о столице от «слуг», сосредоточены на вопросах разделения должностей городского головы и руководителя КГГА. Но это только первое, что бросается в глаза. А если копнуть глубже, найдем еще не один способ установить в Киеве «ручное управление» с Банковой. В ОП решили контролировать распределение киевского бюджета между общегородскими и районными советами в ручном режиме. Именно поэтому депутаты предлагают внести изменения в Бюджетный кодекс, которым на уровне закона предусмотреть, что бюджет города будет распределяться между общегородским и районными уровнями. Частицы распределения народные депутаты смогут определять в ручном режиме!» – отметил Черненко.
По его словам, Офис президента не оставляет попыток поруководить столицей из-за главы киевского городского головы. Именно поэтому он стремится через закон лишить город возможности самостоятельно управлять бюджетом. Если такая норма будет принята, мэр Киева за любое несогласие с Банковой может быть «наказан» уменьшением финансирования.
«Киевский городской голова будет находиться в подвешенном состоянии, поскольку при любом несогласии с Банковой его могут наказать уменьшением городского бюджета в пользу районных. Как это будет выглядеть на практике? Если ОПУ не сможет выжать из киевского мэра нужного им решения, сразу больше денег будет направлено на районы. А районами, при отсутствии сформированных советов, кто руководит? Назначенные президентом чиновники, которые сделают то, что им прикажут», – подчеркивает Черненко.
Эксперт также отмечает, что из-за ограниченных полномочий чиновники просто физически не смогут освоить все средства, предназначенные Киеву. Следовательно, деньги просто будут «лежать намертво».
«Понятно, что пострадают от этого, прежде всего, киевляне. Но объяснить общине такие сложные материи трудно, во всем сделают «крайними» городские власти», - прогнозирует Черненко.
Он напоминает, что Совет Европы, оценивая законопроект о столице, отметил, что ряд его положений представляет угрозу развитию местного самоуправления в Украине. Ведь главный принцип реформы децентрализации – это перераспределение в пользу местной общины не только полномочий, но и средств, объясняет эксперт.