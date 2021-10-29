Кабмин урегулировал вопросы службы иностранцев и лиц без гражданства в ВСУ

Документом предусмотрена возможность для таких лиц во время особого периода продлевать контракт от 1 до 10 лет.

Кабмин урегулировал вопросы службы иностранцев и лиц без гражданства в ВСУ
Фото: ukrmilitary.com

Кабинет министров на своем заседании 28 октября поддержал внесение изменений в Положение о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Украины иностранцами и лицами без гражданства, введенное в действие соответствующим указом президента Украины.

Как отмечается, документ предусматривает возможность указанным лицам во время особого периода продлевать контракт от 1 до 10 лет. Иностранцам и лицам без гражданства, вступившим на военную службу, не имея при этом воинских званий, присваивается первоначальное воинское звание "рекрут".

Все последующие воинские звания таким военнослужащим смогут присваивать до "мастер-сержанта" и "главного мастер-сержанта".

Кроме того, очередное воинское звание может быть присвоено досрочно в порядке поощрения, однако один раз на весь срок воинской службы не ранее истечения половины установленного срока выслуги в предыдущем воинском звании и при условии прохождения воинской службы в должности, по которой воинское звание отвечает дежурному воинскому званию или выше.

Изменениями также предусмотрено присвоение воинского звания посмертно военнослужащим, защищавшим независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, независимо от занимаемых должностей и срока выслуги в воинском звании.

В дальнейшем, как отмечается, соответствующее решение правительства должен поддержать президент.

"Вопрос прохождения военной службы иностранцами и лицами без гражданства важен и позволяет значительно повысить социальные гарантии в Вооруженных Силах Украины. После введения в действие изменений, Указ нормирует права иностранцев и лиц, не имеющих гражданства, однако желающих служить в Вооруженных Силах нашей страны". Сегодня наше государство дает возможность указанным лицам строить военную карьеру в Украине, профессионально укрепляя нас", - отметил министр обороны Андрей Таран.

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