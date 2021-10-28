Германия раскритиковала применение Bayraktar на Донбассе, Украина дала резкий ответ

"Украина имеет законное право на самооборону".

Германия раскритиковала применение Bayraktar на Донбассе, Украина дала резкий ответ
Фото: germany.mfa.gov.ua

Правительство Германии подвергло критике боевое применение вооруженными силами Украины ударного беспилотника Bayraktar для подавления огневой позиции оккупантов. Посол Украины в Германии Андрей Мельник напомнил немецким коллегам о праве Украины защищаться.

Об этом украинский дипломат заявил в комментарии Bild.

В правительстве Германии в Берлине сегодня заявили, что на востоке Украины могут применяться только беспилотники, которые, согласно Минским договоренностям, принадлежат ОБСЕ. Поэтому федеральное правительство призывает "все стороны к деэскалации".

Посол Украины в Германии Андрей Мельник категорически возразил.

"Украинская сторона категорически исключает сегодняшнее предупреждение Министерства иностранных дел", - сказал Мельник.

По его словам, Украина имеет "законное право на самооборону, если ее территория день и ночь бомбардируется тяжелым роSSийским оружием, а мирные жители и солдаты погибают".

По этой причине Украина со своей стороны "призывает правительство Германии вместо того, чтобы выражать беспокойство по поводу драматической ситуации на оккупированных территориях, удвоить свои усилия посредника, чтобы созвать нормандский саммит в Берлине, как было согласовано, и поставить Москву на место".

26 октября Вооруженные силы Украины впервые применили ударные дроны Bayraktar против артиллерии роSSийских наемников на Донбассе. Ударные дроны применили для уничтожения вражеской артиллерии, обстрелявшей деревню Гранитное.

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