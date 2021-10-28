Политзаключенного Ивана Яцкина этапируют в Кемеровскую область РФ, - адвокат

В какую колонию поместят Ивана Яцкина, пока не сообщается.

Украинского политзаключенного Ивана Яцкина, которого роSSийский суд в Крыму осудил за "госизмену" в пользу Украины, этапируют в одну из исправительных колоний строгого режима в Кемеровской области РоSSии.

Как сообщает адвокат Николай Полозов, о планах этапировать политзаключенного жене Ивана Яцкина сообщили в УФСИН по РК и г. Севастополю.

В какую именно колонию Кемеровской области поместят Ивана Яцкина, пока не сообщается.

Напомним, Яцкин был задержан в оккупированном Россией Крыму в середине октября 2019 года и этапирован в Москву. В РоSSии ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В 2020 году Яцкин написал письмо из московского следственного изолятора "Лефортово" президенту Украины Владимиру Зеленскому и омбудсмену Людмиле Денисовой с просьбой включить его в список на обмен и оказать финансовую помощь его семье. Адвокат крымчанина сообщил, что в Офисе президента приняли заявление Яцкина.