В Сумах убили представителя "Правого сектора" Александра Иванину

Его убили у подъезда собственного дома из огнестрельного оружия.

В Сумах возле подъезда собственного дома из огнестрельного оружия убили активиста, члена "Правого сектора" Александра Иванину. Об этом в Facebook сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

“Убит сумчанин, активист, молодой парень, член "Правого сектора" - Александр Иванина. Его нагло убили у подъезда своего дома из огнестрельного оружия. На месте работает полиция. Это ужасно и недопустимо! Никто не имеет права лишать жизни другого!” – написал Живицкий.

Спикер Нацполиции Сумщины Владимир Крупецких в комментарии "Суспильне Сумы" рассказал, что сообщение об убийстве в полицию поступило около 21 часа. В настоящее время на месте происшествия работает полиция.

Руководитель областного отделения "Правого сектора" Сергей Супрун рассказал детали убийства.

"Около 9 часов Саша вместе с женой Аней подъехали на автомобиле к своему подъезду, Саня (Александр Иванина - ред.) вылез из машины, полез в багажник за вещами. В это время неподалеку, на лавочке, сидел какой-то мужчина. Как описывает свидетель, увидел Саню, достал оружие - и начал стрелять. Произвел несколько выстрелов. скорее всего, это связано с антикриминальной деятельностью. Он публично освещал деятельность определенных лиц", - сказал Супрун.

Как известно, Александр Иванина на выборах 2020 года баллотировался в Сумской городской совет от партии "Правый сектор", но не прошел. 27 октября во время сессии городского совета выступал за отмену решения исполкома о повышении стоимости проезда в частных маршрутках.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Родственники волейболистки молодежной сборной Афганистана опровергли факт ее казни талибамиРодственники волейболистки молодежной сборной Афганистана опровергли факт ее казни талибами
Зеленский внес изменения в указ об отборе кандидатов для избрания судьей ЕСПЧЗеленский внес изменения в указ об отборе кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ
Заробитчане из Украины смогут получить разрешение на работу в Польше сразу на два годаЗаробитчане из Украины смогут получить разрешение на работу в Польше сразу на два года
В Латвии забрали лицензию у телекомпании, которая ретранслировала роSSийский "Первый канал"В Латвии забрали лицензию у телекомпании, которая ретранслировала роSSийский "Первый канал"
Дважды вакцинированный Аваков заболел коронавирусом (обновлено)Дважды вакцинированный Аваков заболел коронавирусом (обновлено)
Блок рекламы


Похожие новости
В Великобритании убили депутата парламентаВ Великобритании убили депутата парламента
Зеленский освободил Стефанчука от обязанностей представителя президента в РадеЗеленский освободил Стефанчука от обязанностей представителя президента в Раде
Израильские силы убили четырех палестинцев во время рейда на Западном берегуИзраильские силы убили четырех палестинцев во время рейда на Западном берегу
Черновола убили кастетом после ДТП, - экс-заместитель генпрокурораЧерновола убили кастетом после ДТП, - экс-заместитель генпрокурора
Совет адвокатов призвал президента отреагировать на заявления его представителя в КС по поводу сужения прав гражданСовет адвокатов призвал президента отреагировать на заявления его представителя в КС по поводу сужения прав граждан
В августе оккупанты в Донбассе убили девять украинских военных, 28 раненыВ августе оккупанты в Донбассе убили девять украинских военных, 28 ранены
За прошедшие сутки на востоке Украины убили украинского военногоЗа прошедшие сутки на востоке Украины убили украинского военного
Украина правильно делает, что отказывается вести прямые переговоры с представителями ОРДЛО, - МеркельУкраина правильно делает, что отказывается вести прямые переговоры с представителями ОРДЛО, - Меркель
Германия сменила представителя на саммите Крымской платформыГермания сменила представителя на саммите Крымской платформы
Соединенные Штаты могут изменить представителя на Крымской платформе, - НикифоровСоединенные Штаты могут изменить представителя на Крымской платформе, - Никифоров
Последние новости
Подгружаем последние новости