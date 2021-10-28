В Сумах убили представителя "Правого сектора" Александра Иванину

В Сумах возле подъезда собственного дома из огнестрельного оружия убили активиста, члена "Правого сектора" Александра Иванину. Об этом в Facebook сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

“Убит сумчанин, активист, молодой парень, член "Правого сектора" - Александр Иванина. Его нагло убили у подъезда своего дома из огнестрельного оружия. На месте работает полиция. Это ужасно и недопустимо! Никто не имеет права лишать жизни другого!” – написал Живицкий.

Спикер Нацполиции Сумщины Владимир Крупецких в комментарии "Суспильне Сумы" рассказал, что сообщение об убийстве в полицию поступило около 21 часа. В настоящее время на месте происшествия работает полиция.

Руководитель областного отделения "Правого сектора" Сергей Супрун рассказал детали убийства.

"Около 9 часов Саша вместе с женой Аней подъехали на автомобиле к своему подъезду, Саня (Александр Иванина - ред.) вылез из машины, полез в багажник за вещами. В это время неподалеку, на лавочке, сидел какой-то мужчина. Как описывает свидетель, увидел Саню, достал оружие - и начал стрелять. Произвел несколько выстрелов. скорее всего, это связано с антикриминальной деятельностью. Он публично освещал деятельность определенных лиц", - сказал Супрун.

Как известно, Александр Иванина на выборах 2020 года баллотировался в Сумской городской совет от партии "Правый сектор", но не прошел. 27 октября во время сессии городского совета выступал за отмену решения исполкома о повышении стоимости проезда в частных маршрутках.