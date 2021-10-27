Оккупанты обстреляли жилые дома в Трехизбенке Луганской области

Повреждены пять частных домов. Жертв среди мирного населения нет.

РоSSийско-оккупационные войска в среду вечером осуществили обстрел Трехизбенки на Луганщине. Как сообщили в Счастьинской городской территориальной общине, боевики стреляли из запрещенных "Минскими соглашениями" крупнокалиберных артиллерийских установок.

“Сегодня, 27 октября 2021 года, в 16:20 враг произвел обстрел населенного пункта Трехизбенка. Оккупационные войска РФ в очередной раз применили запрещенную Минскими договоренностями артиллерию большого калибра”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты выпустили по населенному пункту Трехизбенка около 20 снарядов. Повреждены пять частных домов.

“В результате обстрела возникли очаги пожара, которые, к счастью, были быстро ликвидированы подразделением ГСЧС. Также повреждена линия электропередач, сейчас ведутся восстановительные работы. Жертв среди мирного населения нет”, - говорится в сообщении.

Напомним, 8 сентября в Трехизбенке Луганской области под вражеский обстрел попала оперативно-следственная группа СБУ. Офицеры собирали доказательства вчерашнего обстрела мирных кварталов поселка.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, боевики стреляли из запрещенных "Минскими соглашениями" крупнокалиберных минометов. Все члены оперативно-следственной группы СБУ остались в живых.

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