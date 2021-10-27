РоSSия в ТКГ требовала от Украины объяснить использование Bayraktar на Донбассе, - Гармаш

ВСУ вынуждены были применить данный вид вооружения, поскольку в результате усилившейся в последние дни конфронтации погибли двое украинских военнослужащих.

РоSSия в ТКГ требовала от Украины объяснить использование Bayraktar на Донбассе, - Гармаш
Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

В ходе сегодняшнего заседания трехсторонней контактной группы роSSийская делегация требовала от Украины объяснений по поводу боевого применения беспилотника Bayraktar в зоне боевых действий на Донбассе.

Об этом в Facebook сообщил представитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе, журналист Сергей Гармаш.

“Конечно, представителей РоSSии из Луганска и Донецка больше всего интересовал вопрос применения Украиной БПЛА Bayraktar. Мы подтвердили этот факт, напомнив, что роSSийские беспилотники "Орлан-10" давно барражируют наше небо на Донбассе, так что ничего нового в применении БПЛА на Донбассе нет”, – сообщил Гармаш.

Он отметил, что ВСУ вынуждены были применить данный вид вооружения, поскольку в результате усилившейся в последние дни конфронтации погибли двое украинских военнослужащих.

"Чтобы охладить агрессивность противника и во избежание лишних жертв мы применили Байрактар, который с хирургической точностью подавил огневую точку противника", - подчеркнул Гармаш.

26 октября Вооруженные силы Украины впервые применили ударные дроны Bayraktar против артиллерии роSSийских наемников на Донбассе. Ударные дроны применили для уничтожения вражеской артиллерии, обстрелявшей деревню Гранитное.

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