У НАБУ более десятка заявлений о получении депутатами денег "в конвертах", - Сытник

Бюро реагирует "в соответствии с законодательством".

У НАБУ более десятка заявлений о получении депутатами денег "в конвертах", - Сытник
Фото: Анна Стешенко

В Национальном антикоррупционном бюро находится более десяти заявлений, в которых говорится о получении народными депутатами денег "в конвертах".

Об этом сообщил в комментарии журналистам директор бюро Артем Сытник в среду, передает Укринформ.

"Конечно, есть такие обращения. Количество заявлений – более десятка", – сказал он, отвечая на вопрос, реагирует ли бюро на сообщения в прессе по поводу получения нардепами так называемых доплат в конвертах.

Сытник добавил, что бюро реагирует на заявления в соответствии с законодательством.

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