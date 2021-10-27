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2021-10-27
У НАБУ более десятка заявлений о получении депутатами денег "в конвертах", - Сытник
Бюро реагирует "в соответствии с законодательством".
Фото: Анна Стешенко
В Национальном антикоррупционном бюро находится более десяти заявлений, в которых говорится о получении народными депутатами денег "в конвертах".
Об этом сообщил в комментарии журналистам директор бюро Артем Сытник в среду, передает Укринформ.
"Конечно, есть такие обращения. Количество заявлений – более десятка", – сказал он, отвечая на вопрос, реагирует ли бюро на сообщения в прессе по поводу получения нардепами так называемых доплат в конвертах.
Сытник добавил, что бюро реагирует на заявления в соответствии с законодательством.