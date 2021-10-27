РоSSия в ТКГ требует включить в украинскую делегацию Медведчука, - Гармаш

"Желают иметь дело только с кумом Путина"

РоSSия в ТКГ требует включить в украинскую делегацию Медведчука, - Гармаш
Представник Донецька у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш
Фото: facebook.com/sergiy.garmash

РоSSийская делегация в ТКГ требует исключить из делегации Украины народного депутата Галину Третьякову и заменить ее депутатом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Об этом в Facebook сообщил представитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе, журналист Сергей Гармаш.

"РоSSийская сторона снова фактически заблокировала все вопросы гуманитарной подгруппы. Теперь они уже диктуют нам, кого включать в нашу делегацию. Вернее, требуют убрать из нее официального представителя Украины Галину Третьякову и заменить ее на Медведчука. Желают иметь дело только с кумом Путина”, – написал Гармаш.

По его словам, озвучивалась даже идея в одностороннем порядке отдать трех женщин Украине, но только "в лице Медведчука". Конечно, никто не будет диктовать Украине, кого ей включать в состав своей делегации. Тем более странно, когда это пытаются делать люди, вообще официально никого не представляющие в ТКГ. Даже РоSSия стесняется издать официальную ноту по поводу их участия в переговорах. На самом деле, они уже просто не могут придумать понятные причины, объясняющие невыполнение решений Нормандской четверки об обмене пленными и открытии КПВВ в Счастье и Золотом. Поэтому выдвигают абсолютно абсурдные, изначально невыполнимые требования, чтобы заблокировать работу подгруппы”, - добавил Гармаш.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что если бы РоSSийская Федерация подтвердила, что у народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука есть роSSийское гражданство, его могли бы обменять на удерживаемых граждан Украины.

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