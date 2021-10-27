В "красной зоне" с субботы окажутся 15 областей, - главный санврач

Кузин не исключает, что "красный" список областей могут снова расширить.

С 30 октября в "красной" зоне по уровню эпидемиологической опасности будет находиться 15 областей Украины.

Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

По словам Кузина, ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается, поэтому он не исключает, что красный список областей могут снова расширить.

"По состоянию на 27 октября уже 8 областей находятся в красном уровне опасности. С 30 октября к ним присоединятся Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области", - подчеркнул он.

Сейчас в красной зоне находятся восемь регионов Украины: с 15 октября – Херсонская область, с 18 октября – Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области, с 23 октября – Сумская область, с 26 октября – Ровенская и Николаевская области.