Украина возобновит закупку электроэнергии у Беларуси с 1 ноября из-за дефицита угля на государственных ТЭС

НАЭК "Энергоатом" выкупил пересечение для импорта из Беларуси в ноябре мощностью 885 из 900 доступных МВТ.

Украина возобновит закупку электроэнергии у Беларуси с 1 ноября из-за дефицита угля на государственных ТЭС

Из-за дефицита угля на государственных ТЭС Украина с 1 ноября возобновит импорт электрической энергии из Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на итоги аукциона "Укрэнерго" на право импортировать электроэнергию в ноябре, на котором соответствующие мощности выкупила государственная компания "Энергоатом".

По информации издания, НАЭК "Энергоатом" выкупил пересечение для импорта из Беларуси в ноябре мощностью 885 из 900 доступных МВТ. Еще 15 МВт приобрело ООО "Электро Коммьюнити".

Отмечается, что начиная с августа все государственные ТЭС работают на минимально допустимом уровне. Из 23 государственных блоков работает только 3. Частные компании испытывают нагрузку 27-29 блоками ежедневно.

Дефицит угля возник летом 2021 года из-за аномально низких цен на электроэнергию, которые не позволяли ТЭС покупать уголь. В августе ситуация стабилизировалась и частные ТЭС начали импортировать уголь. Государственные ТЭС импорта не производили.

Напомним, решение о запрете импорта электроэнергии из РФ и Беларуси НКРЭКУ приняла 26 мая. Перед этим, 17 мая, министр энергетики Герман Галущенко попросил НКРЭКУ запретить импорт электроэнергии из РоSSии и Белоруссии. 29 сентября регулятор продолжил действие запрета до 1 ноября.

По мнению министра, ориентация на импорт электроэнергии из стран-нечленов Энергосообщества противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики и потенциально угрожает энергобезопасности. Из-за холодной погоды и критически низких запасов угля с начала января 2021 года Украина начала импортировать электроэнергию из Беларуси, а с февраля – из РоSSии.

В 2020 году в Украине действовал запрет на доступ к межгосударственным пересечениям со странами, не являющимися членами Энергетического сообщества, но с 1 января он утратил силу. Поэтому "Укрэнерго" начало предлагать участникам рынка на аукционах всю доступную пропускную способность межгосударственных связей.

12 октября в Минэнерго заявляли, что вопрос коммерческого импорта электроэнергии из РоSSии и Белоруссии для планового прохождения отопительного сезона не рассматривается.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Родственники волейболистки молодежной сборной Афганистана опровергли факт ее казни талибамиРодственники волейболистки молодежной сборной Афганистана опровергли факт ее казни талибами
Зеленский внес изменения в указ об отборе кандидатов для избрания судьей ЕСПЧЗеленский внес изменения в указ об отборе кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ
Заробитчане из Украины смогут получить разрешение на работу в Польше сразу на два годаЗаробитчане из Украины смогут получить разрешение на работу в Польше сразу на два года
В Латвии забрали лицензию у телекомпании, которая ретранслировала роSSийский "Первый канал"В Латвии забрали лицензию у телекомпании, которая ретранслировала роSSийский "Первый канал"
Дважды вакцинированный Аваков заболел коронавирусом (обновлено)Дважды вакцинированный Аваков заболел коронавирусом (обновлено)
Блок рекламы


Похожие новости
НАН: суточная заболеваемость COVID-19 в начале ноября может достичь 30 тысячНАН: суточная заболеваемость COVID-19 в начале ноября может достичь 30 тысяч
Австралия с ноября снимает запрет на вылет за границу для привитых гражданАвстралия с ноября снимает запрет на вылет за границу для привитых граждан
Украина и США уже определили дату заседания Комиссии стратегического партнерстваУкраина и США уже определили дату заседания Комиссии стратегического партнерства
На Киву завели дело из-за видео со стрельбой из автоматаНа Киву завели дело из-за видео со стрельбой из автомата
Украина победила по делу "Скифского золота" в Апелляционном суде АмстердамаУкраина победила по делу "Скифского золота" в Апелляционном суде Амстердама
Морги в Крыму не справляются с нагрузкой из-за смертности от COVID-19Морги в Крыму не справляются с нагрузкой из-за смертности от COVID-19
Зеленский: Украина предложила РоSSии скидку на транзит газа в ЕвропуЗеленский: Украина предложила РоSSии скидку на транзит газа в Европу
Данилов: Украина одолжит газ Молдове, чтобы помочь противостоять шантажу "Газпрома"Данилов: Украина одолжит газ Молдове, чтобы помочь противостоять шантажу "Газпрома"
Украина осталась в списке стран "зеленой" зоны ЕСУкраина осталась в списке стран "зеленой" зоны ЕС
КГГА готовит обращение в правоохранительные органы из-за изменения границ КиеваКГГА готовит обращение в правоохранительные органы из-за изменения границ Киева
Последние новости
Подгружаем последние новости