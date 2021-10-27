СБУ проверяет возможное финансирование терроризма "Укрэксимбанком" после расследования "Схем"

Офис генерального прокурора открыл производство.

?СБУ проверяет возможное финансирование терроризма "Укрэксимбанком" после расследования "Схем"
Фото: Depositphotos/Alex-ko

Служба безопасности Украины проверяет возможное финансирование терроризма "Укрэксимбанком" после журналистского расследования "Схем" о многомиллионном валютном кредите, выданном государственным банком.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что после расследования прокурор Офиса генерального прокурора открыл производство по статье "финансирование терроризма". Досудебное расследование осуществляет Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

В Офисе генерального прокурора отметили, что производство открыли после обращений народных депутатов, которые ссылались на материал программы "Схемы", а именно на расследование "Мецгер, "ДНР", SkyMall и $60 миллионов", которое было обнародовано 7 октября. Журналисты выяснили, что государственный банк выдал $60 млн кредита фирмам бизнесмена, чья компания ведет деятельность на захваченной группировкой "ДНР" территории и уплачивает налоги оккупационным властям. А как гарантию возврата денег банк взял под залог объект, ценность и надежность которого сомнительна – это киевский ТРЦ SkyMall, за который уже более 10 лет идет борьба в нескольких юрисдикциях.

В Офисе генпрокурора уточнили, что 19 октября открыли производство по статье 258-5 (часть 3) Уголовного кодекса - "финансирование терроризма, совершенного организованной группой в особо крупном размере, что имело тяжелые последствия". Такое преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет и конфискацией имущества.

Напомним, 4 октября во время интервью с главой правления "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером журналист "Схем" спросил его об этом кредите. Мецгеру не понравились вопросы, и он приказал охране забрать камеры и "достать из них кассеты". Сотрудники банка удалили снятое видео, но его удалось восстановить. Позже, комментируя расследование, Мецгер заявил, что со стороны банка не было никаких нарушений, а претензии к персоне получателя кредита переадресовал в СБУ.

После нападения на журналистов полиция Киева возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса – препятствование законной профессиональной деятельности СМИ. Пресс-служба "Укрэксимбанка" сначала попыталась переложить ответственность за конфликт на журналистов "Радио Свобода", обвинив их в попытке завладения банковской тайной. Однако на следующий день Мецгер был отстранен от должности на время внутренней проверки. 11 октября он написал заявление об увольнении.

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