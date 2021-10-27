Болгария внесла Украину в "красную" карантинную зону.

Об это сообщило посольство Украины в Болгарии.

"Просим обратить внимание на последние обновления поездок из Украины в Республику Болгария во время COVID-19. Согласно приказу Министра здравоохранения Болгарии РД-01-874/ 26.10.2021 Украина внесена в красную зону. С 30 октября на территорию страны будут допускаться лица со статусом постоянного и долгосрочного проживания на территории Болгарии и члены их семей", – говорится в сообщении.

Вышеуказанные лица допускаются на территорию Болгарии после предъявления действительного цифрового COVID-сертификата ЕС о вакцинации или переносе болезни или аналогичного документа, одновременно с отрицательным результатом PCR теста на COVID-19, сделанного за 72 часа до въезда в страну и сертифицированного действительным цифровым COVID-сертификатом ЕС о тестировании на COVID-19 или аналогичным документом, содержащим те же данные, что и действительный цифровой COVID-сертификат ЕС о тестировании на COVID-19.

Дети от 12 до 18 лет, въезжающие на территорию Болгарии, должны предъявить отрицательный результат PCR теста на COVID-19, который сделан за 72 часа до въезда в страну и сертифицирован действительным цифровым COVID-сертификатом ЕС о тестировании на COVID-19 или аналогичным документом, содержащим те же данные, что и действительный цифровой-COVID сертификат ЕС о тестировании на COVID-19.

В случае непредоставления такого документа, вышеупомянутые лица должны находиться на 10-дневном карантине.

Детям до 12 лет разрешено въезжать на территорию Болгарии без предоставления документов по COVID-19.

Напомним, с 1 июня Болгария обновила условия въезда на территорию страны для граждан Украины.