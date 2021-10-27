РоSSийские наемники сбросили с беспилотника взрывчатку возле Гранитного, погиб военный
За сутки зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.
За текущие сутки со стороны роSSийско-оккупационных войск зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня, два из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Вблизи Гранитного оккупанты произвели два обстрела из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм. В направлении Луганского враг дважды вел огонь, используя гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы.
Возле Новотошковского противник открывал огонь из стрелкового оружия. В сторону Новолуганского наемники применили ручные противотанковые гранатометы.
В районе Лебединского обстрелы велись из гранатометов разных систем и стрелкового оружия. Недалеко от Широкиного враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Кроме того, у Гранитного роSSийские наемники с помощью беспилотного летательного аппарата сбросили взрывчатку. В результате вражеских действий один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранение, несовместимое с жизнью.
Напомним, за прошедшие сутки, 26 октября, роSSийские наемники 13 раз обстреляли позиции ВСУ, применяя артиллерию, ПТРК и ВОГ-17.