За текущие сутки со стороны роSSийско-оккупационных войск зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня, два из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Вблизи Гранитного оккупанты произвели два обстрела из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм. В направлении Луганского враг дважды вел огонь, используя гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Возле Новотошковского противник открывал огонь из стрелкового оружия. В сторону Новолуганского наемники применили ручные противотанковые гранатометы.

В районе Лебединского обстрелы велись из гранатометов разных систем и стрелкового оружия. Недалеко от Широкиного враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, у Гранитного роSSийские наемники с помощью беспилотного летательного аппарата сбросили взрывчатку. В результате вражеских действий один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранение, несовместимое с жизнью.

Напомним, за прошедшие сутки, 26 октября, роSSийские наемники 13 раз обстреляли позиции ВСУ, применяя артиллерию, ПТРК и ВОГ-17.