РоSSийские наемники сбросили с беспилотника взрывчатку возле Гранитного, погиб военный

За сутки зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.

РоSSийские наемники сбросили с беспилотника взрывчатку возле Гранитного, погиб военный
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

За текущие сутки со стороны роSSийско-оккупационных войск зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня, два из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Вблизи Гранитного оккупанты произвели два обстрела из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм. В направлении Луганского враг дважды вел огонь, используя гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Возле Новотошковского противник открывал огонь из стрелкового оружия. В сторону Новолуганского наемники применили ручные противотанковые гранатометы.

В районе Лебединского обстрелы велись из гранатометов разных систем и стрелкового оружия. Недалеко от Широкиного враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, у Гранитного роSSийские наемники с помощью беспилотного летательного аппарата сбросили взрывчатку. В результате вражеских действий один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранение, несовместимое с жизнью.

Напомним, за прошедшие сутки, 26 октября, роSSийские наемники 13 раз обстреляли позиции ВСУ, применяя артиллерию, ПТРК и ВОГ-17.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Родственники волейболистки молодежной сборной Афганистана опровергли факт ее казни талибамиРодственники волейболистки молодежной сборной Афганистана опровергли факт ее казни талибами
Зеленский внес изменения в указ об отборе кандидатов для избрания судьей ЕСПЧЗеленский внес изменения в указ об отборе кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ
Заробитчане из Украины смогут получить разрешение на работу в Польше сразу на два годаЗаробитчане из Украины смогут получить разрешение на работу в Польше сразу на два года
В Латвии забрали лицензию у телекомпании, которая ретранслировала роSSийский "Первый канал"В Латвии забрали лицензию у телекомпании, которая ретранслировала роSSийский "Первый канал"
Дважды вакцинированный Аваков заболел коронавирусом (обновлено)Дважды вакцинированный Аваков заболел коронавирусом (обновлено)
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSийские наемники 13 раз обстреляли позиции ВСУ, применяя артиллерию, ПТРК и ВОГ-17РоSSийские наемники 13 раз обстреляли позиции ВСУ, применяя артиллерию, ПТРК и ВОГ-17
Стало известно имя военного, погибшего на Донбассе 26 октябряСтало известно имя военного, погибшего на Донбассе 26 октября
В штабе ООС опровергли информацию о захвате украинскими войсками села возле ГранитногоВ штабе ООС опровергли информацию о захвате украинскими войсками села возле Гранитного
На Донбассе погиб украинский военный, еще один получил ранениеНа Донбассе погиб украинский военный, еще один получил ранение
Нацкорпус возле Офиса генпрокурора требует наказать мэра-сепаратиста СтрукаНацкорпус возле Офиса генпрокурора требует наказать мэра-сепаратиста Струка
РоSSийские наемники на Донбассе ранили военногоРоSSийские наемники на Донбассе ранили военного
В Киеве активисты принесли под посольство РоSSии "тела" погибших от политики изоляции на ДонбассеВ Киеве активисты принесли под посольство РоSSии "тела" погибших от политики изоляции на Донбассе
Городской совет Смелы отказался рассмотреть возможность переименования улицы "единороски" Терешковой в честь погибших в войнеГородской совет Смелы отказался рассмотреть возможность переименования улицы "единороски" Терешковой в честь погибших в войне
РоSSийские наемники четыре раза нарушили "тишину" на ДонбассеРоSSийские наемники четыре раза нарушили "тишину" на Донбассе
В РоSSии при взрыве на пороховом заводе погибли 16 человекВ РоSSии при взрыве на пороховом заводе погибли 16 человек
Последние новости
Подгружаем последние новости