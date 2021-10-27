Берлин выразил обеспокоенность, что дроны на Донбассе применяет не только ОБСЕ

В Германии озабочены увеличением количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе, а также тем, что все стороны противостояния используют беспилотные летательные аппараты.

Об этом заявила спикер МИД Германии Андреа Зассе, передает "Укринформ".

"В Берлине очень озабочены увеличением интенсивности боевых действий на Востоке Украины, а также сообщением Генштаба украинской армии, согласно которому украинские Вооруженные силы в ответ на артобстрел и гибель одного и ранение еще одного солдата применили дрон типа "Байрактар"", - сказала Зассе.

Она отметила, что в последние недели СММ ОБСЕ документирует увеличение нарушений режима прекращения огня и применения тяжелых вооружений, что противоречит Минским соглашениям. Дипломат также подчеркнула, что Минские соглашения разрешают использовать беспилотники исключительно миссии ОБСЕ .

Зассе призвала стороны к деэскалации и отметила, что развитие событий в последнее время показывает, что необходим более конструктивный подход в политических переговорах. По ее словам, Германия вместе с Францией усиленно работают над тем, чтобы организовать встречу министров иностранных дел Нормандской четверки. Однако пока невозможно сказать дату этой встречи.

Как сообщалось, ВСУ впервые использовали турецкий беспилотник Bayraktar на Донбассе и уничтожили артиллерию на позициях боевиков, обстрелявших деревню Гранитное и разрушивших дома мирных жителей. В Генштабе подтвердили эту информацию и подчеркнули, что Bayraktar не пересекал линию разграничения.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности заявили, что применили Bayraktar после того, как не сработали дипломатические методы.

"По сообщению Генштаба, приказ Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного появился только после того, как не сработали дипломатические методы: а именно оккупанты не отреагировали на требование ВСУ прекратить обстрелы украинских позиций, в результате которых погиб один украинский воин. При этом для подавления огневой активности вражеских орудий были использованы боеприпасы MAM-C с наименьшей мощностью, благодаря чему военнослужащие роSSийских оккупационных войск остались живы и отбежали от точки поражения", - говорится в сообщении.

Напомним, роSSийские наемники на Донбассе в последнее время часто используют беспилотники. 6 сентября роSSийские наемники скинули на Зайцево взрывчатку при помощи беспилотника. Это была пятая за неделю зафиксированная попытка использования БПЛА.

В августе оккупанты с помощью дрона заминировали территорию возле Водяного что в Донецкой области.