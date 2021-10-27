На выборах 31 октября будут работать 8,5 тысяч правоохранителей

С начала избирательной кампании зарегистрировано 155 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства.

На выборах 31 октября будут работать 8,5 тысяч правоохранителей

На выборах мэра Харькова и довыборах в Верховную Раду в двух округах будут работать 8,5 тысяч правоохранителей. Об этом заместитель главы Национальной полиции Александр Фацевич сказал на брифинге, говорится в сообщении МВД.

Стражи порядка уже взяли под охрану две окружные избирательные комиссии и все территориальные избирательные комиссии.

"В общей сложности к несению службы будет привлечено более 8500 правоохранителей, из которых 5300 - сотрудники полиции, 1000 военнослужащих Национальной гвардии Украины, 1500 сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а также курсантов системы вузов системы МВД", - сказал Александр Фацевич.

Также будут работать дополнительные резервы спецназовцев для реагирования на изменения в оперативной обстановке. В каждом округе, где проходят выборы, будут усилены следственно-оперативные группы и группы взрывотехнических служб совместно с кинологами.

С начала избирательной кампании зарегистрировано 155 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства. Составлено 28 административных протоколов, начато 34 уголовных производства, больше всего по ст. 157 УКУ "Препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме", также по ст. 160 УКУ "Подкуп избирателей".

Напомним, выборы мэра Харькова проводятся в связи со смертью Геннадия Кернеса, довыборы в парламент из-за избрания нардепа Игоря Колыхаева мэром Херсона и назначения Александра Скичко главой Черкасской ОГА.

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