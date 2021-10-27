Труханов об увеличении койко-мест в Одессе: кислорода едва хватает на то, что есть

Сейчас в городе развернуто 1123 койко-места.

Труханов об увеличении койко-мест в Одессе: кислорода едва хватает на то, что есть
Фото: Катерина Петренко

Говорить об увеличении количества койко-мест для приема пациентов с COVID-19 можно будет лишь тогда, когда будут регулярные поставки кислорода. Об этом в интервью журналисту радио «Свобода» заявил Одесский городской голова Геннадий Труханов.

По словам мэра Одессы, сегодня кислорода не хватает даже для обеспечения уже имеющихся койко-мест, ведь количество потребляемого кислорода в эту волну пандемии возросло как минимум в 2 раза.

«Несвоевременность поставок существует до сегодняшнего дня. В вопросе обеспечения кислородом тех, кто в нем нуждается, город живет в аварийном режиме. Сегодня мы думаем о том, как решать проблемы, которые могут возникнуть завтра», — сказал Геннадий Труханов.

Так, в инфекционной больнице сегодня ведется подготовка фундамента для установки двух кислородных станций, каждая производительностью 50 куб. м кислорода в час.

Мэр также отметил, что в Одессе развёрнуто 1123 койко-места, из них 904 обеспечены прямым кислородом, остальные — кислородными концентраторами.

Геннадий Труханов также сказал, что городская власть не планирует введение дополнительных ограничений в городе. Но также отметил, что горожане сами должны быть ответственными.

«Установленные правила поведения, в том числе в красной зоне, определили взаимоотношения в обществе. Поэтому говорить о дополнительных отграничениях бессмысленно», — сказал Труханов.

Мэр также подчеркнул, что Одесса сегодня в числе городов-лидеров по темпам вакцинации населения.

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