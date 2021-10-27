В Одесской области испытают модернизированные ракетные системы залпового огня "Ольха-М"

Этот образец отличается новыми ракетами с увеличенной дальностью полета.

В Одесской области испытают модернизированные ракетные системы залпового огня
"Ольха-М"
Фото: Минобороны

В Одесской области продолжаются государственные испытания модернизированной ракетной системы залпового огня "Ольха-М".

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

"Ольха-М" – разработка конструкторов госпредприятия "Киевское конструкторское бюро «Луч»" в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

"От уже принятого на вооружение украинской армии комплекса "Ольха" этот образец отличается новыми ракетами с увеличенной дальностью полета, производство которых организовано в Украине по замкнутому циклу", - отметили в Минобороны.

Фото: mil.gov.ua

Пуски производятся с одного из полигонов. Модернизированные ракеты калибра 300 мм поражают наземные цели на расстоянии более 100 километров. Работу комплекса и результаты стрельб по многим параметрам оценивают специалисты государственной приемной комиссии.

На основании собранных данных они отработают предложения по принятию образца на вооружение ВСУ.

Фото: mil.gov.ua

Напомним, в апреле Украина подписала первые экспортные контракты на поставку модернизированной ракетной системы залпового огня "Ольха-М".

Над созданием "Ольхи-М" работало полтора десятка предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса под руководством КБ "Луч".

Комплекс "Ольха", первоначально разрабатывавшийся как глубокая модернизация РСЗО "Смерч", был принят на вооружение Вооруженных Сил Украины в октябре 2018 года и направлен в серийное производство. "Ольха" - базовая версия с боевой частью ракеты 250 кг и дальностью поражения до 70 км. Около 100 ракет уже поступило в войска.

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