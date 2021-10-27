Шмигаль: "В Украине нет и не будет принудительной вакцинации"

По плану минимум 1,5 млн человек в неделю должны вакцинироваться, чтобы до конца года большинство взрослых получили как минимум первую дозу.

Премьер-министр Денис Шмигаль подчеркнул, что в Украине нет и не будет принудительной вакцинации против коронавируса.

Об этом он заявил на брифинге в Донецкой области в среду, передает "Интерфакс-Украина".

"По плану минимум 1,5 млн человек в неделю должны вакцинироваться, чтобы мы до конца года успели большинство взрослого населения провакцинировать как минимум первой дозой. Но у нас разрыв небольшой между первой и второй дозой", - сказал Шмигаль.

Премьер отметил, что сейчас в Украине наблюдается хороший темп вакцинации, которого не хочется сбавлять.

"У нас нет принудительной вакцинации и не будет: это противозаконно, этого нет нигде в мире", – подчеркнул Шмигаль.

Напомним, пока только 30% взрослых украинцев привиты первой дозой. В вакцинированном на 74% Моршине нет госпитализированных из COVID-19.

За прошедшие сутки в Украине установили рекорд проведенных прививок – вакцину получили 291,2 тыс. человек. Почти 137 тыс. украинцев получили прививку вакциной от Pfizer/BioNTech, более 100 тыс. – препаратом CoronaVac. Еще более 54 тыс. человек вакцинировались препаратом от AstraZeneca.

До конца 2021 года Украина получит еще 18 млн 850 тысяч доз вакцин. 13,4 млн поставят согласно контрактам на закупку, остальные – в рамках инициативы COVAX.

Кабинет министров принял изменения в "карантинное" постановление №1236, которые санкционируют отстранение от работы невакцинированных работников по перечню профессий, где прививка от COVID-19 обязательна. Они вступят в силу с 8 ноября. Люди с противопоказаниями к прививке смогут получить справку.