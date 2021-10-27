Европейский суд наложил на Польшу штраф в размере €1 млн в сутки

Государство отказалось приостановить противоречивые нормы судебной реформы.

Европейский суд наложил на Польшу штраф в размере €1 млн в сутки
Здание Европейского суда, Люксембург
Фото: The Independent

Суд Европейского Союза наложил на Польшу штраф в размере 1 млн. евро в сутки за отказ страны приостановить противоречивые нормы судебной реформы.

Об этом сообщается в решении суда от 27 октября.

Речь идет о польском законе о судоустройстве, который вступил в силу в феврале 2020 года.

В Брюсселе считают, что он подрывает независимость польских судей и несовместим с европейским законодательством.

Еврокомиссия оспорила судебную реформу Польши в европейском суде, попросив приостановить действие положений закона, предоставляющих дисциплинарной палате Верховного суда Польши право рассматривать вопрос о снятии судейской неприкосновенности, приостановить все ранее принятые решения о снятии неприкосновенности и приостановить положения, запрещающие судьям применять определенные положения законодательства.

В июле 2021 г. суд ЕС принял промежуточное решение, обязывающее Польшу немедленно приостановить действие национального законодательства, касающееся полномочий дисциплинарной палаты Верховного суда.

Поскольку Польша этого не сделала, суд ЕС сегодняшним решением наложил на нее штраф. Он будет действовать до тех пор, пока Польша не выполнит промежуточные требования или пока суд не примет окончательное решение по иску Еврокомиссии.

Напомним, что ранее в этом месяце Конституционный суд Польши принял, что польская Конституция имеет преимущество над законодательством Европейского Союза.

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