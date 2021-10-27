Зеленский ответил на петицию Кондратюка о полном запрете концертов россиян

Президент поручил СНБО, СБУ и правительству проработать предложения.

Зеленский ответил на петицию Кондратюка о полном запрете концертов россиян
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию продюсера Игоря Кондратюка с предложением полного запрета на концертную деятельность артистов из страны-агрессора – РоSSии до возвращения Крыма в состав Украины и возобновления контроля Украиной над своими восточными территориями.

Президент направил эту петицию премьер-министру Денису Шмыгалю, секретарю Совета нацбезопасности и обороны Алексею Данилову и главе СБУ Ивану Баканову, говорится на сайте Офиса президента.

Они должны "в соответствии с компетенцией проработать внесенные предложения, проанализировать состояние соблюдения требований соответствующего законодательства, в частности, Закона Украины «О гастрольных мероприятиях в Украине» в части проведения гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане государства-агрессора, проработать вопросы по усовершенствованию системы их организации и проведения, усиления ответственности за нарушение требований указанного Закона".

Зеленский также напомнил, что в соответствии с законодательством гастроли запрещены для лиц, внесенных в Перечень тех, кто создает угрозу национальной безопасности, на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию.

Законом установлено, что не допускается проведение гастрольных мероприятий, популяризирующих или пропагандирующих государство-агрессора и его органы власти, представителей органов власти государства-агрессора и их действия, создающие положительный образ государства-агрессора, оправдывающие или признающие правомерной оккупацию территории Украины.

Кроме того, по Закону Украины "О телевидении и радиовещании" телерадиоорганизации не имеют права распространять программы и передачи, одним из участников которых является лицо, внесенное в Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

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