Людей нужно не заставлять вакцинироваться, а стимулировать, - Рудик

Людей не нужно вынуждать вакцинироваться, этот процесс нужно стимулировать. Об этом заявила лидер партии «Голос», народный депутат Кира Рудык.

«Надо ли принуждать всех и каждого вакцинироваться? Нет. Даже если правительство или президент примут такое решение, украинский государственный аппарат не сможет реализовать такой проект. Единственный путь – стимулировать прививку. Именно поэтому Голос зарегистрировал законопроект о возможности работать для вакцинированных во время очередного локдауна. Мы уже не сможем избежать «красной зоны», но должны сделать все, чтобы вакцинируемые люди могли продолжить работать. И хорошо, что хотя правительство частично прислушивалось к нам», — подчеркнула Кира Рудык.

По ее мнению, вакцинация провалена из-за недоверия граждан к государству. Поэтому невозможно привлекать инвестиции, не будет развиваться малый и средний бизнес, не удастся восстановить и доверие к медицине, науке и образованию.

«Чтобы это изменить, необходимы прозрачные и понятные процедуры в налоговой, суде, ЦНАПе или мэрии. Законы, не изменяющие правила игры для бизнеса каждый день. Прозрачная коммуникация от президента, правительства, городского головы, депутата. В конце концов, ничто так не строит доверие как честность, компетентность и равные правила для каждого», — подчеркнула Кира Рудык.