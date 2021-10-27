"Слуги" пока согласовали увольнение только одного министра, обсуждают еще трех-четырех, - Мокан

Депутат от "Слуги народа" Василий Мокан сообщил, что на уровне фракции согласована отставка одного министра – главы Минэкологии Романа Абрамовского.

Об этом он написал в Фейсбуке.

"Единственное кадровое решение на ближайшее время, которое точно проговорено на уровне фракции "Слуга народа" - увольнение главы Минэкологии в связи с поданным им заявлением. Ответ, кто же - будет дан в ближайшее время... Что же касается других министерств - обсуждаются еще 3-4 ведомства, однако финальных решений и представлений еще не было", – пояснил Мокан.

Он также отметил, что в последнее время многие вопросы от журналистов касаются возможных кадровых перестановок в Кабмине. По словам Мокана, некоторые министерства и фамилии "называются вполне справедливо", а некоторые – "исключительно на фоне манипулятивных слухов".

Мокан предположил, что кадровые вопросы появятся в повестке дня Рады на следующей пленарной неделе.

Напомним, ранее источники LB.ua подтвердили, что депутат фракции "Слуга народа" Ирина Верещук может возглавить Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Ранее Верещук говорила, что ее кандидатуру обсуждают на должность министра обороны, а сама отмечала, что готова взять на себя такую ответственность.

Несколько дней назад главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов написал, что президент Владимир Зеленский согласовал кандидатуру нового министра обороны. По его словам, на месте Андрея Тарана глава государства видит вице-премьер-министра и министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова. Причем разговоры об изменениях в Кабинете министров во властных кругах шли еще с лета. Тарана называли кандидатом на увольнение в начале сентября. Источники LB.ua в СН говорили, что "Таран рассорился со всеми. И очень "советский". Нам нужен более модерный человек".

Однако затем Таран исчез из обсуждаемых списков на увольнение. "На выход" готовили, по меньшей мере, двух министров – защиты окружающей среды и природных ресурсов Абрамовского и аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко.

Абрамовский заявление уже написал, его отставку готовили на минувший четверг, но из-за рассмотрения поправок в бюджет в первом чтении рассмотреть не успели.

Глава парламента Руслан Стефанчук еще 14 октября говорил, что пока вопрос перестановок в Кабмине в повестке дня не стоит, но кадровые вопросы рассматриваются и без внесения в него.