Журналистов Гордона и Бацман не пустили в Грузию к Саакашвили

Они ехали навестить его в тюрьме и, возможно, записать с ним интервью.

Известных украинских журналистов Дмитрия Гордона и Алесю Бацман не пустили в Грузию, где они собирались посетить Михаила Саакашвили в пенитенциарном учреждении №12 грузинского города Рустави.

"Сейчас нас депортировали из Грузии. Позорное и трусливое решение грузинских властей из-за нашей защиты и поддержки Михаила Саакашвили", - написала Бацман в фейсбуке.

Журналистка рассказала, что они планировали посетить Саакашвили в тюрьме и, возможно, записать с ним интервью. Об этом, отметила Бацман, Министерство иностранных дел говорило с соответствующими органами Грузии.

"Чего вы боитесь, что вы скрываетесь, грузинские власти, если так нас боитесь, раз так боитесь гласности и света?", - добавила Бацман.

Гордон назвал событие "международным скандалом и позором для грузинских властей" и сообщил, что сейчас вылетает в Киев тем же самолетом, на котором прилетел в Тбилиси.

Напомним, сегодня, 27 октября, Саакашвили посетит уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Омбудсмен планирует проверить соблюдение прав, условия содержания и качество медицинской помощи Саакашвили, который является гражданином Украины.

Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября после того, как он тайно прибыл из Украины. Его отправили в тюрьму на основании вынесенного ранее судом приговора за должностные преступления, в которых его обвинило правительство "Грузинской мечты". Саакашвили считает себя политическим заключенным и в знак протеста объявил голодовку с первого дня пребывания в тюрьме.

Из Грузии поступают противоречивые сведения о его состоянии. Адвокаты Сааашвили 25 октября заявили, что ему нужен реаниматолог, тогда как грузинский премьер Иракли Гарибашвили назвал бывшего президента мошенником, который приехал в Грузию "по своему безрассудству и краткому разуму" и теперь будет долго сидеть в тюрьме.

Украина пока не просила Грузию экстрадировать Саакашвили.