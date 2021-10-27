Заместитель Кличко Поворозник заявил, что киевские власти поддержат общественную инициативу по созданию парка "Осокорки"

По его словам, инициатива важна не только для Дарницкого района, но и всего города.

Город готов поддержать общественную инициативу по созданию парка «Осокорки». Об этом во время онлайн-брифинга сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Он рассказал, что к городу обратились представители общественной организации «Национальный парк сохранения и обогащения флоры и фауны «Осокорки» с инициативой создания рекреационной зоны для отдыха киевлян.

«Речь идет о создании комфортного пространства для отдыха вокруг озера Тягле, которое объединит активный отдых для всех киевлян и сохранение природной среды вокруг водоема. Мы заинтересованы в развитии зеленых зон в столице и поддерживаем такие инициативы», – заверил Николай Поворозник.

Заместитель Кличко подчеркнул, что инициатива очень важна не только для Дарницкого района, но и для всего города.

«Дарницкий район – спальный массив, в котором единственная зеленая зона для отдыха – Парк Партизанской славы. Проспект Бажана с интенсивным трафиком, плотная застройка и малое количество зеленых зон оказывают негативное влияние на экологию района. Конечно, мы поддерживаем инициативы по созданию новых зеленых зон, ведь спальные массивы – это не только место, куда люди приезжают ночевать. Здесь они отдыхают, активно проводят время с семьями и занимаются спортом», – отметил первый замглавы КГГА.

Проект предполагает создание современного многофункционального парка, который станет центром активного и спортивного отдыха киевлян, эстетического развития, экологического воспитания и бережного отношения к флоре и фауне.

«Наша общественная инициатива предлагает создать парк, который станет жемчужиной всего Киева , а наличие озера Тягле в центре парка дает большой рекреационный потенциал. Кроме того, территория парка граничит с жилой застройкой и хорошо интегрируется в структуру города. Многофункциональный парк станет уникальным объектом, который будет посещать около 3 млн человек в год. Обустройство парка позволит создать качественное и комфортное пространство для всех», – рассказал председатель ОО «Национальный парк сохранения и обогащения флоры и фауны «Осокорки» Сергей Машовец.

По его словам, общественная организация открыта к сотрудничеству и приглашает желающих к совместному обсуждению, участию и предоставлению конструктивных предложений.