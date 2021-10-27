За время пандемии СБУ предотвратила хищение 1 млрд грн из антиковидного фонда

Нецелевой расход средств удавалось не допустить еще на этапе "преступных намерений".

За время пандемии СБУ предотвратила хищение 1 млрд грн из антиковидного фонда
Фото: pravda.com.ua

За время существования так называемого антикоронавирусного фонда, созданного в апреле прошлого года, СБУ предотвратила хищение с него почти одного миллиарда гривен.

В большинстве своем правоохранители работали на опережение, то есть хищение удавалось не допустить еще на этапе "преступных намерений", сообщили в пресс-службе СБУ.

"СБУ разоблачила десятки фактов хищений на строительстве больниц. Это касается как коррупционных схем при строительстве новых отделений для приема больных COVID-19, так и махинаций на закупки медицинского оборудования для больниц, задействованных в борьбе с коронавирусом", – говорится в сообщении.

Во время своих спецопераций СБУ изъяла 200 тонн поддельных антисептиков. Также сотрудники спецслужбы прекращали производство и продажу населению опасных для здоровья граждан фальсифицированных средств дезинфекции.

Напомним, так называемый ководный фонд в государственном бюджете был создан в апреле 2020 года. Первоначально его объем планировался на уровне 64,7 млрд. гривен. Эти средства планировали направлять на первоочередные и приоритетные направления противодействия распространению коронавируса. Однако в июне Верховная Рада проголосовала за изменения в госбюджет, позволив таким образом тратить средства из коронавирусного фонда на ремонт дорог.

В конце концов, некоторые средства на дороги затем обратно перенаправили в Фонд борьбы с коронавирусом.

Государственная аудиторская служба Украины по итогам проверки использования средств Специального фонда по борьбе с коронавирусом в 2020 году выявила финансовые нарушения на сумму 406,8 млн грн, которые привели к потерям финансовых и материальных ресурсов на сумму 114,4 млн грн.

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