Шмигаль: пока мы смотрим на отопительный сезон уверенно

Премьер прогнозирует, что Украине хватит угля и электроэнергии.

Шмигаль: пока мы смотрим на отопительный сезон, уверенно
Фото: Кабмин / Youtube

Премьер-министр Денис Шмигаль считает, что Украине хватит электроэнергии в отопительный сезон.

Об этом он сказал в среду на брифинге во время рабочей поездки в Донецкую область.

"Мы планируем, что 14 блоков атомных электростанций будут работать в течение всего отопительного сезона. Гидроэнергетика, альтернативная энергетика (солнце, ветер) будут работать. Угольная генерация – это маневровая мощность, без нее никуда не денешься. В этом плане мы работаем и с генерирующими компаниями, которые активно контрактируют и везут уголь, и с железной дорогой. [Ведется] работа с государственными шахтами, которые должны поднять на гору свою добычу угля", - сказал Шмигаль.

"Пока мы очень уверенно смотрим на то, что мы его пройдем, несмотря на все сложности, которые есть в энергетическом секторе европейского континента", - добавил премьер.

Напомним, что на складах ТЭС и ТЭЦ Украины находится около 700 тысяч тонн угля. Это в четыре раза меньше, чем предусмотрено графиком Министерства энергетики. Ведомство обновило его в августе, исходя из критического сценария, включающего запуск "Северного потока – 2" и холодную зиму.

Министерство уверяет, что, несмотря на отставание от графика накопления угля на складах ТЭС, объединенная энергетическая система Украины работает стабильно.

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