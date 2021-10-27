НАН: суточная заболеваемость COVID-19 в начале ноября может достичь 30 тысяч

В Национальной академии наук предполагают, что в начале ноября в Украине начнут регистрировать более 30 тысяч новых случаев ковида в сутки.

Об этом говорится в свежем прогнозе Рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине.

В нем сказано, что темпы роста заболеваемости за последние две недели начали демонстрировать тенденцию к замедлению. Однако это может свидетельствовать не о начале затухания волны, а о нехватке мощностей для тестирования.

"На этой неделе уже был обновлен рекорд смертности и ожидаются обновления рекордов ежедневных обнаружений. Несмотря на устойчивую тенденцию к уменьшению темпов распространения, рост будет продолжаться еще по меньшей мере 1-2 недели даже при сохранении этой тенденции", - считают в НАН.

По подсчетам ученых, заполняемость больниц в Украине также вышла на максимальные показатели весенней волны COVID-19.

Количество всех коек, занятых больными с подозрением или подтвержденным COVID-19, превысило 95% от весеннего максимума, а количество занятых коек с подведенным кислородом – выше 105% от весеннего максимума. Реанимациями занято более 90% максимума весны.

Напомним, что в середине октября СНБО Украины спрогнозировал, что пик осенней волны COVID-19 придется на период до 5 ноября.

В связи с быстрым увеличением числа больных, в "красную" зону адаптивного карантина перевели уже восемь регионов Украины: с 15 октября – Херсонскую область, с 18 октября – Запорожскую, Одесскую, Донецкую и Днепропетровскую области, с 23 октября – Сумскую область, с 26 октября – Ровенскую и Николаевскую области.

С 30 октября к ним присоединятся еще семь областей: Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская.