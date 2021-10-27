Денисова рассказала о состоянии голодающего 27-й день Саакашвили

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в среду, 27 октября, посетила Михаила Саакашвили, находящегося под стражей в пенитенциарном учреждении №12 грузинского города Рустави.

Как рассказала украинский омбудсмен журналистам после посещения Саакашвили, его состояние здоровья значительно ухудшилось. Однако покидать камеру или прекращать голодовку он не собирается.

"За время пребывания в заключении у него было четыре кризисных ситуации. Минимальная медицинская помощь в Руставской тюрьме ему оказывается, но серьезную помощь пенитенциарное учреждение предоставить не сможет", - рассказала Денисова.

Она добавила, что Саакашвили против госпитализации в тюремную больницу, поскольку считает, что это может представлять для него опасность. Также он не соглашается на принудительное кормление.

Денисова сообщила о договоренности с частным медицинским центром об обследовании политика.

Кроме того, она надеется, что "нашему врачу грузинские власти разрешат встретиться с Саакашвили".

Она подтвердила, что Саакашвили считает себя политзаключенным.

Экс-президент Грузии Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября после того, как он тайно прибыл из Украины. Его отправили в тюрьму на основании вынесенного ранее судом приговора за должностные преступления, в которых его обвинило правительство "Грузинской мечты".

В знак протеста объявил голодовку с первого дня пребывания в тюрьме.

В воскресенье адвокат Саакашвили заявил, что власти готовятся "ликвидировать" экс-президента Грузии после перевода из камеры в тюремную больницу.

На прошлой неделе личный врач политика сообщил, что Саакашвили совершили переливание крови в тюрьме.

Ранее врач по согласию Саакашвили обнародовал его диагноз - талассемию (заболевание крови), и подчеркнул, что "ему категорически нельзя голодать".