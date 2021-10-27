Австралия с ноября снимает запрет на вылет за границу для привитых граждан

В течение 18 месяцев австралийцы могли улететь в другие страны только при наличии специального разрешения.

С 1 ноября все полностью вакцинированные граждане Австралии смогут улететь из страны даже без специального разрешения. "Бан" на заграничные поездки без согласия правительства действовал 18 месяцев, пишет Reutersпишет Reuters. При этом иностранцы все еще не могут путешествовать в Австралию.

На сайте правительства отмечается, что с 1 ноября все граждане и постоянные резиденты от 12 лет, привитые одобренной или признанной на территории страны вакциной, могут покинуть Австралию без специального разрешения на выезд за границу. Дети до 12 лет и те, кто не может быть привит по медицинским показателям, также могут путешествовать.

"Национальный план работает… это касается открытия Австралии, и это потому, что уровень вакцинации растет так высоко", – отметил премьер-министр Скотт Моррисон в эфире Seven News.

Между тем, Австралия готовится окончательно согласовать бустерную дозу вакцины Pfizer для взрослого населения, поскольку уровень вакцинации первыми дозами лиц старше 16 лет приближается к 90%. Ожидается, что согласование может состояться уже 8 ноября.

Третья волна ковида, вызванная штаммом "дельта", привела к локдауну в двух крупнейших городах – Сиднее и Мельбурне. Однако даже при таких условиях Австралия продолжает держать достойную позицию в борьбе с вирусом – за все время там инфицировались около 164 тысяч человек, умерли – 1 669. Население Австралии составляет около 25,6 млн. человек.

Ковидные ограничения в Австралии являются одними из самых жестких в мире – в городах вводили локдауны даже из-за одного нового случая инфицирования.