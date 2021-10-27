Турчинов призвал украинцев помочь собрать средства на залог генералу Павловскому

Сумма составляет 18 млн. гривен.

Турчинов призвал украинцев помочь собрать средства на залог генералу Павловскому
Игорь Павловский
Фото: mil.gov.ua

Общественная организация "Справа громад" призывает украинцев помочь в сборе средств для внесения залога за боевого генерала Игоря Павловского.

Об этом на своей странице в фейсбуке рассказал исполняющий обязанности Президента Украины, спикер Верховной Рады Украины в 2014 году, руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов, передает Цензор.НЕТ.

"Общественная организация "Справа громад" организовала сбор средств, чтобы выкупить боевого генерала Игоря Павловского, который уже четвертый месяц находится в заложниках у "зеленого" режима", - сообщил он.

"В то время, когда киевские суды выпускают за копеечные залоги или вообще без них – коррупционеров, предателей и мятежников, Игорю Павловскому, проживающему с семьей в арендованной квартире, выставили сумму залога по сфабрикованному делу пол миллиарда, которую "снисходительно" через три месяца уменьшили до 18 млн. У ветерана войны, получившего инвалидность во время боевых действий, нет таких средств. Но я верю, что мы можем собрать их. Я уже сделал перевод на выкуп Павловского и прошу всех, кто с ним сражался, кого он защищал в 2014 году, по возможности, поддержать генерала!" – призвал Турчинов и перепостил объявление о сборе средств от "Справы громад".

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