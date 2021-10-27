Зеленский назначил главой Херсонской ОГА конкурента кандидата от "Слуги" на довыборах в Раду

Сергея Козыря сменил Геннадий Лагута.

Зеленский назначил главой Херсонской ОГА конкурента кандидата от "Слуги" на довыборах в Раду
Геннадий Лагута
Фото: Херсон ОНЛАЙН

Президент Владимир Зеленский уволил главу Херсонской областной государственной администрации Сергея Козыря и назначил на должность Геннадия Лагуту.

Соответствующие указы №№552, 553 от 26 октября обнародованы на сайте главы государства.

До назначения Геннадий Лагута занимал должность заместителя главы областного совета, он является главой партии "Нам здесь жить!"Бывший и новоназначенный главы баллотируются на довыборах в Раду по 184-му избирательному округу, которые состоятся в ближайшее воскресенье – 31 октября.

Козыря своим кандидатом на выборы выдвинула "Слуга народа". Лагута зарегистрирован как кандидат от партии Игоря Колыхаева (действующий городской голова Херсона, - ред.) "Нам здесь жить!". Вопрос снятия его с выборов ЦИК пока не рассматривал.

О возможных договоренностях между "Слугами народа" и Игорем Колыхаевым писали и местные СМИ. Издание МОСТ со ссылкой на собственный источник сообщило, что херсонский городской голова срочно поехал в Киев на переговоры, связанные с выборами в 184-м округе.

Вчера издание анонсировало представление общине нового главы ОГА, поскольку Кабмин согласовал кандидатуру Лагуты.

Напомним, выборы в округах №184 (Херсонская область) и №197 ( Черкасская область) состоятся из-за досрочного прекращения полномочий народных депутатов Игоря Колыхаева и Александра Скичко. Колыхаев сложил с себя полномочия нардепа в связи с избранием мэром Херсона, а Александр Скичко - в связи с назначением главой Черкасской ОГА.

Довыборы в Раду назначены на 31 октября.

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