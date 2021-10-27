Зеленский сменил главу Херсонской ОГА

Бывший и новоназначенный председатели баллотируются на довыборах в Раду.

Зеленский сменил главу Херсонской ОГА
Геннадий Лагута
Фото: Херсон ОНЛАЙН

Президент Владимир Зеленский уволил главу Херсонской областной государственной администрации Сергея Козыря и назначил на должность Геннадия Лагуту.

Соответствующие указы №№552, 553 от 26 октября обнародованы на сайте главы государства.

До назначения Геннадий Лагута занимал должность заместителя главы областного совета.

Информация о возможной смене руководителя области появилась еще 20 октября. Политическая эксперт Светлана Кушнир написала в Facebook, что решается вопрос, каким будет финальный бюллетень в 184 округе. "Слуга народа" выдвинула Сергея Козыря своим кандидатом на выборы.

"Кандидату от власти, главе ОГА Сергею Козырю (тому, у которого флагшток упал) пытаются поднять рейтинг за счет... давления на руководство города Херсона, чтобы заставить кандидата от партии "Нам здесь жить" Геннадия Лагуту сняться с выборов!", – отметила она.

О возможных договоренностях между "Слугами народа" и Игорем Колыхаевым писали и местные СМИ. Издание МОСТ со ссылкой на собственный источник сообщило, что херсонский городской голова срочно поехал в Киев на переговоры, связанные с выборами в 184-м округе.

Вчера издание анонсировало представление общине нового главы ОГА, поскольку Кабмин согласовал кандидатуру Лагуты.

9 сентября ЦИК зарегистрировал Геннадия Лагуту кандидатом в народные депутаты по 184-му избирательному округу. Вопрос снятия его с выборов пока не рассматривался.

По данным ЧЕСТНО, 47-летний Лагута является уполномоченным лицом (руководителем) партии "Партия Игоря Колихаева "НАМ ЗДЕСЬ ЖИТЬ!" в 2020 году был избран в Херсонский облсовет.

Напомним, выборы в округах №184 (Херсонская область) и №197 ( Черкасская область) состоятся из-за досрочного прекращения полномочий народных депутатов Игоря Колихаева и Александра Скичко. Колихаев сложил с себя полномочия нардепа в связи с избранием мэром Херсона, а Александр Скичко - в связи с назначением главой Черкасской ОГА.

Довыборы в Раду назначены на 31 октября.

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