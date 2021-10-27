Апелляционная палата ВАКС подтвердила конфискацию у Кивы 1,2 млн гривен

Это первое в истории Украины дело о гражданской конфискации имущества.

Апелляционная палата ВАКС подтвердила конфискацию у Кивы 1,2 млн гривен
Фото: Макс Требухов

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда подтвердила августовское решение ВАКС о конфискации у депутата Верховной Рады Ильи Кивы 1,2 млн гривен дохода, якобы полученного от сдачи в аренду заброшенной жомовой ямы.

Об этом сообщила общественная организация "Центр противодействия коррупции".

Во время судебного заседания адвокаты Кивы пытались доказать, что жомовая яма так дорога, потому что под ней якобы находятся резервуары для нефтепродуктов. Однако в договоре аренды, который подписывал депутат, нет упоминаний об этом, а арендатор не занимается переработкой нефтепродуктов.

Исходя из этого, апелляционная палата подтвердила, что депутат противоправно получил 1 242 236 гривен.

Напомним, в 2020 году журналисты Bihus.info узнали, что Кива получил 1,2 млн грн якобы за сдачу в аренду поросшей сорняками ямы, которую ранее использовал сахарный завод города Заводское; туда сбрасывали отходы после обработки свеклы. Сейчас завод не работает, но яму зачем-то арендовало зарегистрированное во Львове ООО "Компания "Сиквел" с признаками фиктивности.

Расследованием заинтересовались антикоррупционные органы, и в мае 2021 г. Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась с иском к ВАКС о взыскании необоснованных активов Кивы в доход государства.

Это первое в истории Украины дело о гражданской конфискации имущества.

Уроженец Полтавы Илья Кива в 2014-2016 годах работал в органах внутренних дел и некоторое время возглавлял департамент противодействия наркопреступности Национальной полиции.

До службы в МВД Киву осудили за получение взятки в должности заместителя начальника Управления по защите прав потребителей Полтавской области. Однако в августе 2014 года суд снял с него судимость.

В 2017 году Кива возглавил Социалистическую партию Украины, а в 2019 году ушел в ОПЗЖ. В том же году его избрали в Верховную Раду по спискам этой партии.

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