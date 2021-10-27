В Меджлисе ожидают признания Курбан-Байрама государственным праздником

Официальными выходными могут стать также Песах, Рош ха-Шана, Ханука и католическая Пасха.

В Меджлисе ожидают признания Курбан-Байрама государственным праздником
Фото: Сергей Нужненко

Крымскотатарские активисты предлагают признать первые дни Курбан-Байрама и Ураза-Байрама официальными государственными праздниками в Украине.

Об этом во время форума "Украина 603,7. Херсон «Юг Украины – Нива Европы»" заявил член Меджлиса крымскотатарского народа Абмежит Сулейманов.

"Мы празднуем Пасху, Троицу, говорим о 25 декабря... А не стоит ли Верховной Раде признать первые дни Курбан-Байрама и Ураза-Байрама праздничными днями?" – цитирует Сулейманова Общественное.

По словам члена Меджлиса, такое решение могло быть положительной политической мотивацией для граждан Украины мусульманского вероисповедания.

Напомним, в июле прошлого года президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству проработать предоставление государственного статуса отдельным религиозным праздникам, среди которых Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош ха-Шана, Ханука, Пасха христиан западного обряда.

В последний раз вупорядочить праздники в Украине пытались в 2017 году, когда Институт национальной памяти разработал соответствующий законопроект. Тогда предлагалось определить государственный праздник как "праздник, установленный в Украине в честь события или лица, которые имели исключительное историческое значение, влияние на обретение Украиной независимости, развитие государственности и суверенитета и свидетельствующего о преемственности государственно-демократических традиций".

Религиозные праздники в этом законопроекте принадлежали к "традиционным" наряду с такими, как Новый год, День матери, День отца.

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