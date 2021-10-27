Украина и США уже определили дату заседания Комиссии стратегического партнерства
Мероприятие пройдет в Вашингтоне.
Следующее заседание Комиссии стратегического партнерства Украины и США состоится в Вашингтоне. Дата мероприятия уже определена, ее анонсируют в ближайшее время, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Он отметил, что в Штаты на заседание отправится украинская делегация.
"Соответственно, это будет мой визит в Энтони Блинкена (Госсекретарь – Ред.). Но я не полечу туда один, полетят представители разных министерств, ведомств, я не буду единственным членом правительства, который будет посещать Штаты", – рассказал министр.
Напомним, что по результатам встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы США Джо Байдена было условлено реформировать существующую Комиссию стратегического партнерства. В сентябре украинская часть комиссии провела заседание.
Напомним, Комиссия стратегического партнерства была создана в 2009 году, когда Украину посещал на тот момент еще вице-президент Джо Байден. Периодически она проводила заседание, однако в последние годы – нечасто. Заседание Комиссии проводилось в 2018 году, в Вашингтон летал тогдашний министр иностранных дел Павел Климкин.
Активизировать и реформировать партнерство в таком формате было договорено по результатам встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы США Джо Байдена.
В ходе заседания в Вашингтоне Кулеба и Госсекретарь США Энтони Блинкен планируют утвердить новую Хартию с приоритетами для сотрудничества.