Кулеба прокомментировал решение немецкого регулятора по "безопасности" "Северного потока-2"

Украина продолжит отстаивать свою позицию.

Кулеба прокомментировал решение немецкого регулятора по "безопасности" "Северного потока-2"
Дмитрий Кулеба
Фото: facebook/Юридична практика

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал заключение Министерства экономики и энергетики Германии о безопасности сертификации роSSийского газопровода "Северный поток-2".

Украина продолжит обосновывать свою позицию немецким партнерам, сообщил министр на брифинге.

"Что касается решения немецкого регулятора – мы расстроены. Мы доведем свою позицию до немецких партнеров, будем работать над тем, чтобы решения по "Северному потоку-2" не принимались торопливо... Какими бы быстрыми ни были действия немецкого регулятора, ключевое – привлечение "Европейской комиссии. Конечная цель - применение Третьего энергетического пакета к "Северному потоку-2", - подчеркнул министр.

Третий энергетический пакет - сбор законов о внутреннем рынке газа и электроэнергии в Европейском Союзе. Действует с 2009 года.

Основным элементом Третьего Энергопакета является анбандлинг собственности", что требует отделения добывающих и сбытовых подразделений от транспортных магистралей и создание Национального регулятора для каждой страны-члена ЕС. Этот пакет законов усиливает права потребителей, в частности, не допускает сосредоточения в одних руках транспортных сетей, производства энергоносителей и их сбыта потребителям.

Напомним, Министерство экономики и энергетики Германии предоставило немецкому Регулятору официальное заключение, что сертификация оператора "Северного потока-2" не угрожает безопасности поставок газа в Германии и других странах Европейского Союза.

Немецкое министерство при этом указывает список стран, с которыми были проведены соответствующие консультации. Украины среди этих стран нет.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Родственники волейболистки молодежной сборной Афганистана опровергли факт ее казни талибамиРодственники волейболистки молодежной сборной Афганистана опровергли факт ее казни талибами
Заробитчане из Украины смогут получить разрешение на работу в Польше сразу на два годаЗаробитчане из Украины смогут получить разрешение на работу в Польше сразу на два года
В Латвии забрали лицензию у телекомпании, которая ретранслировала роSSийский "Первый канал"В Латвии забрали лицензию у телекомпании, которая ретранслировала роSSийский "Первый канал"
Дважды вакцинированный Аваков заболел коронавирусом (обновлено)Дважды вакцинированный Аваков заболел коронавирусом (обновлено)
Украинцам по-новому будут начислять штрафыУкраинцам по-новому будут начислять штрафы
Блок рекламы


Похожие новости
Заробитчане из Украины смогут получить разрешение на работу в Польше сразу на два годаЗаробитчане из Украины смогут получить разрешение на работу в Польше сразу на два года
Львов отказался отдать останки агента НКВД в РоSSию, несмотря на решение судаЛьвов отказался отдать останки агента НКВД в РоSSию, несмотря на решение суда
Кулеба: Лавров плюет в лицо Франции и ГерманииКулеба: Лавров плюет в лицо Франции и Германии
Зеленский прокомментировал фигурантов дела о госизмене Медведчука: Понимаю, о ком идет речь, но надо доказатьЗеленский прокомментировал фигурантов дела о госизмене Медведчука: Понимаю, о ком идет речь, но надо доказать
Зеленский прокомментировал журналистское расследование об оффшорах: "Отмыванием не занимались"Зеленский прокомментировал журналистское расследование об оффшорах: "Отмыванием не занимались"
Верховный Суд отменил решение об утверждении состава НАОКВОВерховный Суд отменил решение об утверждении состава НАОКВО
Кулеба: Саакашвили попал в беду, мы будем его защищатьКулеба: Саакашвили попал в беду, мы будем его защищать
Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях за выборы в Госдуму РФ на оккупированных территорияхЗеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях за выборы в Госдуму РФ на оккупированных территориях
"Особенности рынка того времени", - в Офисе президента прокомментировали оффшорное расследование"Особенности рынка того времени", - в Офисе президента прокомментировали оффшорное расследование
"Голос" имеет решение для обеспечения развития страны, - Кира Рудик"Голос" имеет решение для обеспечения развития страны, - Кира Рудик
Последние новости
Подгружаем последние новости