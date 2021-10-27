Кулеба прокомментировал решение немецкого регулятора по "безопасности" "Северного потока-2"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал заключение Министерства экономики и энергетики Германии о безопасности сертификации роSSийского газопровода "Северный поток-2".

Украина продолжит обосновывать свою позицию немецким партнерам, сообщил министр на брифинге.

"Что касается решения немецкого регулятора – мы расстроены. Мы доведем свою позицию до немецких партнеров, будем работать над тем, чтобы решения по "Северному потоку-2" не принимались торопливо... Какими бы быстрыми ни были действия немецкого регулятора, ключевое – привлечение "Европейской комиссии. Конечная цель - применение Третьего энергетического пакета к "Северному потоку-2", - подчеркнул министр.

Третий энергетический пакет - сбор законов о внутреннем рынке газа и электроэнергии в Европейском Союзе. Действует с 2009 года.

Основным элементом Третьего Энергопакета является анбандлинг собственности", что требует отделения добывающих и сбытовых подразделений от транспортных магистралей и создание Национального регулятора для каждой страны-члена ЕС . Этот пакет законов усиливает права потребителей, в частности, не допускает сосредоточения в одних руках транспортных сетей, производства энергоносителей и их сбыта потребителям.

Напомним, Министерство экономики и энергетики Германии предоставило немецкому Регулятору официальное заключение, что сертификация оператора "Северного потока-2" не угрожает безопасности поставок газа в Германии и других странах Европейского Союза.

Немецкое министерство при этом указывает список стран, с которыми были проведены соответствующие консультации. Украины среди этих стран нет.