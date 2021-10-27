Верховный Суд мемом в Facebook намекнул СНБО на нарушение судейской независимости

Совет нацбезопасности и обороны в ответ пока мемов не публиковал.

Верховный Суд намекнул Совету национальной безопасности и обороны на "безосновательную критику" судебной власти. На официальной странице суда в Facebook обнародовали мем, где прямо упомянуто СНБО и нарушение судейской независимости.

"Верховный Суд в очередной раз напоминает, что любой орган государственной власти или должностное лицо, публично и безосновательно критикующие судебную власть, сознательно подрывают основы государственности, нарушают принцип распределения государственной власти и нивелируют ежедневные усилия тысяч судей в восстановлении нарушенных прав и свобод человека и гражданина", – говорится в комментарии к мему.

На самой картинке изображен "диалог":

– Кто мы? – СНБО! – Чего мы хотим? – Независимого суда! – Что мы делаем? – Нарушаем судейскую независимость!

Фото: Верховный Суд Facebook

До этого секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "РБК-Украина" заявил, что "судебная корпорация со своими правилами и взаимоотношениями не менее опасна для нашей страны, чем олигархи. Они любой вопрос могут отложить, перенести, поднять, ускорить, замедлить. И они до этого относятся философски, они так видят.

Данилов также сказал, что "отсутствует анализ принятия судебных решений. Потому что в одном и том же решении, но в разной интерпретации вы увидите условно от +100 до -100, хотя они будут абсолютно зеркальны. Это большая проблема.