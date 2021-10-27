В Турции применение ВСУ беспилотников Bayraktar на Донбассе назвали "большим шоком для Путина"

В Генштабе заверили, что Bayraktar уничтожил вражескую артиллерию без пересечения линии разграничения.

В Турции применение ВСУ беспилотников Bayraktar на Донбассе назвали "большим шоком для Путина"
Ударний безпілотник Bayraktar
Фото: yeniakit.com.tr

Турецкие СМИ отреагировали на сообщения о первом боевом применении украинской армией ударных дронов Bayraktar.

Издание Yeni Akit назвало использование беспилотников Bayraktar на Донбассе "большим шоком для Путина".

"На видео, которым поделились источники, видно, что была уничтожена одна 122-мм гаубица Д-30, принадлежащая пророSSийским сепаратистским силам. Сообщается, что приказ применить Bayraktar TB2 S?HA впервые на Донбассе дал начальник Генштаба Украины Валерий Залужный", - сказано в сообщении.

В то же время в Генштабе подтвердили эту информацию. Там подчеркнули, что Bayraktar не пересекал линию разграничения.

"С 14:25 до 15:15 батарея гаубиц Д-30 роSSийско-террористических войск осуществляла обстрел позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Гранитное. Два военнослужащих Вооруженных Сил Украины при обстреле получили ранения, один из них погиб. С начала обстрела через СММ ОБСЕ было безотлагательно выдвинуто требование о прекращении огня, отправлена нота по дипломатическим каналам. Однако оккупанты не отреагировали", - объяснили в Генштабе вчерашнюю ситуацию на Донбассе.

Там добавили, что "с целью принуждения врага к прекращению огня" по приказу Главнокомандующего ВСУ был применен "Байрактар".

"Беспилотный летательный аппарат не пересекал линии разграничения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом роSSийско-оккупационных войск. После этого обстрелы украинских позиций прекратились", - говорится в сообщении.

Безпилотник Bayraktar TB2 – это ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с большой продолжительностью полета – более 12 часов. Bayraktar TB2 может выполнять разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, способными поднимать в воздух груз до 55 кг.

Несколько беспилотников Bayraktar TB2 уже находятся на вооружении ВСУ и прошли испытания в зоне боевых действий на Донбассе. Всего Украина намерена приобрести 48 таких аппаратов.

"Укрспецэкспорт" в январе 2019 года подписал соглашение с Baykar Defense на поставку шести беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2, двух пунктов управления и 200 "умных" боеприпасов на сумму 69 млн долларов. Командование Военно-Морских Сил Украины в июле получило первую партию ударных дронов типа Bayraktar TB2 (S?HA).

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