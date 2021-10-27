Советник Байдена объяснил позицию США по достройке "Северного потока-2"

Президент США Джо Байден не менял мнения, что роSSийский газопровод "Северный поток-2" является фактором нестабильности для Украины и Европы. Но поскольку администрация США не имеет возможности помешать его достройке, то теперь ее усилия направлены на уменьшение негативных последствий от запуска газопровода.

Об этом заявил старший советник Байдена по глобальной энергетической безопасности Амос Хохштайн, передает Голос Америки.

"Идея достижения совместного заявления с Германией исходила из осознания, что трубопровод завершен - почти завершен, осознания, что агрессивные меры со стороны США не изменили бы результат и возможно только отсрочили бы его. Поэтому, учитывая реалии, осознавая их, формировалось соглашение с Германией , которая позволила бы нам продолжить защищать весомые интересы Европы, интересы США по защите безопасности Украины, и при этом реагировать и смягчать негативные эффекты и угрозы, которые может представлять "Северный поток-2"", - заявил Хохштайн.

Высокопоставленный чиновник также подчеркнул, что Вашингтон находится на связи с европейскими странами и Украиной относительно поиска механизмов, которые позволили бы облегчить риски, которые могут возникнуть зимой.

Советник Байдена заявил, что мир находится на пороге перехода к более чистой энергетике, и выразил надежду, что в будущем Украина сохранит историческую роль в поставках энергоресурсов в Европу. По мнению чиновника, фактором этого станут инвестиции в Украину, обозначенные совместным заявлением США и Германии, и интеграция Украины в европейскую электросеть.

Комментируя роль РоSSии в энергетическом кризисе в Европе, Хохштайн отметил, что среди причин сложившейся ситуации - также и высокий спрос в Китае, но именно у РоSSии есть возможность помочь Европе выйти из кризиса. Он заявил, что РоSSии следует увеличить продажу уже сейчас, а не ждать, когда власти ЕС и Германии дадут окончательное разрешение на запуск "Северного потока - 2".

"Если у РоSSии есть газ для поставок по "Северному потоку - 2", это означает, что у них есть газ для поставок через газотранспортную систему Украины или другие газопроводы, поэтому они должны это сделать", - добавил он.

Европа импортирует 90% потребляемого ею газа, преимущественно из РоSSии, и цены на горючее выросли в пять раз по сравнению с началом года.

РоSSийский государственный концерн "Газпром" продолжает снабжать газом европейских потребителей по долгосрочным контрактам, но не увеличивает поставки на спотовом рынке даже в условиях резкого роста цен.

Ранее советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль заявила, что Европа может подвергнуться газовому шантажу РоSSии и разрешить запуск "Северного потока-2" без сертификации оператора магистрали.