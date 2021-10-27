Ирина Верещук может возглавить Минреинтеграции, – источники

Народный депутат фракции "Слуга народа" Ирина Верещук может возглавить Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Эту информацию LB.ua подтвердили несколько осведомленных в ситуации источников.

Собеседники издания отметили, что решение назначить нынешнего главу Минреинтеграции Алексея Резникова министром обороны уже было принято окончательно.

Ожидается, что этот вопрос обсудят в понедельник на заседании фракции "Слуга народа", после чего о кадровых перестановках объявят официально.

Ранее Верещук говорила, что на должность министра обороны обсуждали и ее кандидатуру. Она отмечала, что готова взять на себя такую ответственность, если ее назначение министром поддержат президент и коллеги по парламенту.

Несколько дней назад главный редактор "Цензор нет" Юрий Бутусов написал, что президент Владимир Зеленский согласовал кандидатуру нового министра обороны. По его словам, на месте Андрея Тарана глава государства видит вице-премьер-министра и министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова.

Разговоры об изменениях в Кабинете министров во властных кругах шли еще с лета. Тарана называли кандидатом на увольнение в начале сентября. Источники LB.ua в СН говорили, что "Таран рассорился со всеми. И очень «советский». Нам нужен более модерный человек".

Однако затем Таран исчез из обсуждаемых списков на увольнение. "На выход" готовили не менее двух министров – защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского и аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко.

Абрамовский заявление уже написал, его отставку готовили на минувший четверг, но из-за рассмотрения поправок в бюджет в первом чтении рассмотреть не успели.

Глава парламента Руслан Стефанчук еще 14 октября говорил, что пока вопрос перестановок в Кабмине в повестке дня не стоит, но кадровые вопросы рассматриваются и без внесения в нее.