Министром обороны Канады во второй раз за историю стала женщина

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обновил состав своего правительства. Важнейшие министерства – иностранных дел и обороны – возглавили женщины: Мелани Джоли и Анита Ананд соответственно.

Христя Фриланд сохранила должность министра финансов и заместителя премьер-министра, пишут ABC News.

Гендерный баланс в правительстве Трюдо сохраняется с 2015 года, когда впервые было избрано его либеральное правительство. Женщины и мужчины делят посты в Кабинете министров пополам.

Мелани Джоли ранее занимала должность министра экономического развития, а до этого – министра наследия. Ананд – вторая женщина за историю Канады, возглавившая Минобороны. Первая женщина, занимавшая этот пост – Ким Кэмпбелл. Она была министром обороны в течение шести месяцев в 1993 году.

Трюдо ранее призывали назначить министром обороны именно женщину из-за долговременной проблемы с харасментом в армии Канады. С сексуальными притязаниями и дискриминацией столкнулись не только женщины-военные Вооруженных сил, но и сотрудницы Министерства обороны.

Трюдо также создал новое министерство – психического здоровья и наркозависимости. Министром стала Кэролайн Беннет. Из предыдущего Кабинета Трюдо остались всего 10 министров. В состав нового правительства входят 39 министров, включая Трюдо.

Глава канадского правительства убежден, что приведет свою партию на следующие выборы. Он побеждал трижды подряд, однако два последних раза его Либеральная партия не смогла получить большинство в парламенте.

Напомним, в сентябре этого года премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его Либеральная партия выиграли досрочные федеральные выборы. Либералы выиграли 158 мандатов в новом составе Палаты общин против 119 у их основных соперников – Консервативной партии. Еще 34 депутата есть у Квебекского блока, 25 – у Новой демократической партии Канады, 2 – у Партии зеленых.

В предыдущем составе парламента у партии Трюдо также не было большинства, и она была вынуждена опираться на поддержку других партий.