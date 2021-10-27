ИГИЛ в Афганистане может нанести удар против США уже в следующем году, – Пентагон

По оценке американской разведки, террористическое "Исламское государство" в Афганистане сможет атаковать США через полгода, и намерено это сделать. Об этом Конгрессу сообщил заместитель министра обороны по политическим вопросам Колин Каль, пишет The Guardian.

"В настоящее время разведывательное сообщество считает, что ИГИЛ-Х (группировка, базирующаяся в Афганистане) и "Аль-Каида" намерены проводить внешние операции, в частности, против США , но ни одна из них пока не может быть реализована. Мы можем увидеть, как ИГИЛ- Х создаст такую возможность где-нибудь через шесть или 12 месяцев", – сообщил Колин Каль.

Он подчеркнул, что до сих пор не понятно, сможет ли захвативший власть "Талибан" эффективно бороться с ИГИЛ после вывода войск США .

"По нашей оценке, "Талибан" и ИГИЛ-Х – смертельные враги. Поэтому "Талибан" очень заинтересован в том, чтобы преследовать ИГИЛ-Х. Их способность сделать это, думаю, еще предстоит определить", – отметил Каль.

По оценке Пентагона, в рядах ИГИЛ в Афганистане – несколько тысяч боевиков.

И.о. министра иностранных дел нового правительства талибов Амир Хан Муттаки заявил, что угроза со стороны боевиков "Исламского государства" будет устранена. Он добавил, что Афганистан не станет плацдармом для нападения на другие страны.

США намерены продолжать выявление угроз со стороны террористических организаций на афганской территории. Однако официальные лица США в частном порядке предостерегают, что обнаружение и обезвреживание группировок, таких как "Аль-Кайда" и ИГ, будет чрезвычайно сложным без наличия войск в стране.

Напомним, в августе США вывели последние войска с территории Афганистана, тогда же "Талибан" вошел в Кабул и фактически захватил власть. Кроме гуманитарного кризиса, включая угрозу голода, Афганистан столкнулся с масштабными террористическими угрозами.

В начале октября в Кабуле произошел взрыв возле мечети, в результате которого погибли не менее восьми человек, еще 20 человек получили ранения. Через несколько дней после этого в шиитской мечети города Кундуз на севере Афганистана произошел взрыв. По предварительным данным, его жертвами стали более 100 человек, получивших ранения или погибших.

Еще через неделю во время пятничной молитвы в шиитской мечети в городе Кандагар на юге Афганистана прогремели взрывы, в результате которых погибли более 30 человек.