РоSSийские наемники 13 раз обстреляли позиции ВСУ, применяя артиллерию, ПТРК и ВОГ-17
Один украинский военный погиб, еще один получил ранение.
За прошедшие сутки, 26 октября, на Донбассе со стороны роSSийско-оккупационных войск были зафиксированы 13 нарушений режима прекращения огня. Шесть раз враг применил запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
В результате вражеских действий один украинский военный погиб, еще один получил ранение и госпитализирован, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
В утренней сводке говорится, что вчера вблизи Гранитного захватчики четырежды вели огонь из запрещенной Минскими соглашениями артиллерии калибра 122 мм.
Недалеко от Новозвановки оккупанты стреляли из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а также из артиллерии калибра 122 мм.
Возле Троицкого противник вел огонь из противотанкового ракетного комплекса. В направлении Крымского оккупанты открывали огонь из артиллерии калибра 122 мм.
В сторону Травневого противник дважды стрелял из гранатометов разных систем. Вблизи Зайцева роSSийские наемники применили станковые противотанковые гранатометы.
Недалеко от Луганского оккупанты стреляли из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Возле Павлополя они задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.
Украинские военные отвечали на вражеские обстрелы огнем из оружия, которое не запрещено Минскими договоренностями.
С начала суток 27 октября по состоянию на 7:00, оккупанты один раз нарушили режим прекращения огня: возле Гранитного произвели обстрел из артиллерии калибра 122 мм.
Потерь среди украинских военнослужащих в результате этого обстрела нет.
Как сообщалось, 26 октября на Донбассе погиб военный из Полтавской области – мастер-сержант Георгий Халиков.