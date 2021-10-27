РоSSийские наемники 13 раз обстреляли позиции ВСУ, применяя артиллерию, ПТРК и ВОГ-17

Один украинский военный погиб, еще один получил ранение.

РоSSийские наемники 13 раз обстреляли позиции ВСУ, применяя артиллерию, ПТРК и ВОГ-17
Фото: Макс Левин

За прошедшие сутки, 26 октября, на Донбассе со стороны роSSийско-оккупационных войск были зафиксированы 13 нарушений режима прекращения огня. Шесть раз враг применил запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

В результате вражеских действий один украинский военный погиб, еще один получил ранение и госпитализирован, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В утренней сводке говорится, что вчера вблизи Гранитного захватчики четырежды вели огонь из запрещенной Минскими соглашениями артиллерии калибра 122 мм.

Недалеко от Новозвановки оккупанты стреляли из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а также из артиллерии калибра 122 мм.

Возле Троицкого противник вел огонь из противотанкового ракетного комплекса. В направлении Крымского оккупанты открывали огонь из артиллерии калибра 122 мм.

В сторону Травневого противник дважды стрелял из гранатометов разных систем. Вблизи Зайцева роSSийские наемники применили станковые противотанковые гранатометы.

Недалеко от Луганского оккупанты стреляли из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Возле Павлополя они задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.

Украинские военные отвечали на вражеские обстрелы огнем из оружия, которое не запрещено Минскими договоренностями.

С начала суток 27 октября по состоянию на 7:00, оккупанты один раз нарушили режим прекращения огня: возле Гранитного произвели обстрел из артиллерии калибра 122 мм.

Потерь среди украинских военнослужащих в результате этого обстрела нет.

Как сообщалось, 26 октября на Донбассе погиб военный из Полтавской области – мастер-сержант Георгий Халиков.

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