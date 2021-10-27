Медицинский комитет инициировал внеочередное заседание Рады на следующей неделе

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования инициирует проведение на следующей неделе внеочередного заседания. На нем, в частности, планируется запретить невакцинированным лицам посещать здание парламента.

Об этом сообщил глава комитета Михаил Радуцкий.

"Наш комитет совместно с Минздравом наработал ряд крайне важных инициатив, направленных на борьбу с пандемией и ее последствиями. Но из-за многочисленных правок в проект госбюджета их рассмотрение откладывается", - написал депутат в телеграмме.

Кроме законопроекта №6154 о запрещении доступа к помещениям Совета невакцинированным лицам, на рассмотрение парламента планируется вынести еще ряд проектов.

Среди них - законопроект №6121 о государственной регистрации лекарственных средств под обязательства, законопроект №6084 об уголовной ответственности за подделку документов о прививках, законопроект №5736 об имплементации в Украине механизма "лекарства из сострадания" (использование инновационных препаратов для тяжелобольных пациентов) и т.п. .

Напомним, что Верховная Рада начала рассматривать проект закона о государственном бюджете на 2022 год в прошлую среду, 20 октября. Парламент не сможет принимать другие законопроекты, пока не рассмотрит все поправки, на которых настаивают депутаты.