Зеленский внес изменения в указ об отборе кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ

Указ обнародован 26 октября.

Президент Владимир Зеленский внес изменения в указ "О конкурсе по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины".

Соответствующий указ №550/2021 обнародован на сайте главы государства.

В нем говорится об изменениях в указ президента Украины от 19 февраля 2021 года.

В указе отмечено, что изменения касаются ст. 2, которой утверждается новый персональный состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ от Украины. Также изменения внесены в ст.4 и Положение о проведении конкурса по отбору кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ от Украины.

В частности, отмечается, что формой работы конкурсной комиссии является заседание, которое правомочно при условии присутствия на нем большинства от состава конкурсной комиссии.

Кроме того, член конкурсной комиссии имеет право участвовать в заседании и принятии решений конкурсной комиссии в отдаленном режиме с использованием электронных средств видеосвязи.

Решение конкурсной комиссии принимается путём открытого голосования большинством голосов от ее состава. При равном распределении голосов решающим является голос главы конкурсной комиссии.

Согласно указу, решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается главой конкурсной комиссии.

Указ вступает в силу дня опубликования.

Напомним, 27 сентября ПАСЕ окончательно отклонила предложенных Украиной кандидатов на должность судьи ЕСПЧ . Член украинской делегации в ПАСЕ нардеп Алексей Гончаренко основной причиной такого решения назвал выдвижение среди кандидатов депутата от "Слуги народа" и члена ПАСЕ Александра Мережко.

Теперь украинским властям нужно проводить новый конкурс.

Как известно, в списке было три кандидатуры: профессор международного права Национального университета имени Тараса Шевченко (Киев) Николай Гнатовский, доктор правоведения University College London Гайане Нуриджанян и глава Комитета Совета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко.