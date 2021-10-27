Стало известно имя военного, погибшего на Донбассе 26 октября

Мужчина погиб в результате артиллерийских обстрелов пророSSийскими наемниками украинских позиций.

В результате артиллерийских обстрелов в зоне боевых действий на востоке Украины 26 октября погиб украинский воин – мастер-сержант Георгий Халиков. Об этом сообщил в Facebook Полтавский областной территориальный центр комплектования.

Георгий Халиков
Георгий Халиков

“Сегодня, 26 октября, выполняя боевое задание, верный военной присяге, в результате артиллерийского обстрела пророSSийскими наемниками украинских позиций, погиб украинский воин – мастер-сержант Халиков Георгий Журович. Выражаем искренние соболезнования родным, близким и жителям родной Шишацкой общины павшего защитника”, - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 17:00 26 октября на Донбассе со стороны роSSийско-оккупационных войск зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. Четыре раза враг применял запрещенное Минскими договоренностями вооружение. В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью, еще один получил ранение.

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