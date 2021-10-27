Зеленский внес изменения в Положение о Военном кабинете СНБО

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Зеленский внес изменения в Положение о Военном кабинете СНБО
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский внес изменения в Положение о Военном кабинете Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Соответствующий указ №551/2021 от 26 октября опубликован на сайте главы государства.

"Внести в Положение о Военном кабинете Совета национальной безопасности и обороны Украины, утвержденное Указом Президента Украины от 12 марта 2015 года №139 (с изменением, внесенным Указом от 13 июля 2021 года №289), изменение, дополнив абзац четвертый пункта 5 после слов "Глава Государственной пограничной службы Украины" словами "руководитель разведывательного органа Администрации Государственной пограничной службы Украины", - говорится в сообщении.

Этот Указ вступает в силу дня опубликования.

Напомним, ранее СНБО обнародовал список украинских Telegram-каналов, продвигающихе пророSSийские нарративы в украинском информационном поле.

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