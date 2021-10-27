Во Львове на Марсовом поле демонтировали советскую звезду

Советская звезда изготовлена из бронзы, размером 3,6 на 3,6 метра, весом около полутора тонн.

Во Львове на Марсовом поле демонтировали советскую звезду
Фото: LUFA

Во Львове демонтировали советскую звезду, которая была установлена на Марсовом поле, входящем в состав музея-заповедника "Лычаковское кладбище". Как сообщает "Радио Свобода", звезду уже подняли и продолжают сбивать бетон.

"Второй день мы проводим демонтажные работы. Подняли домкратом звезду, тяжелая работа, потому что старый бетон, прочный, но она не была ничем иным прикреплена. Заберем бетон – и все", – рассказал работник Владимир Семин.

Советская звезда изготовлена из бронзы, размером 3,6 на 3,6 метра, весом около полутора тонн. Ее изготовили в 70-е годы прошлого века, когда проводили реконструкцию Марсового поля.

"Реконструкцию проводили в 1974–1976 годах, тогда сделали уплотнение захоронений советских солдат и сотрудников НКВД. На плитах написаны по десять фамилий и, согласно архивным книгам, по 10 останков клали в саркофаги, которые запаивали. Так ли это или там 10 останков, неизвестно. Всего здесь якобы похоронены 3600 солдат и офицеров НКВД. Согласно решению исполкома горсовета от 8 октября этого года, мы демонтировали советскую звезду, а управление архитектуры должно разработать проект упорядочения комплекса", - рассказал директор музея-заповедника "Лычаки" Михаил Нагай.

Работы по демонтажу проводят за деньги музея, сумма составляет около 400 тысяч гривень.

Звезду как советский символ 27 октября перевезут в музей "Территория террора" согласно решению исполкома горсовета Львова.

Напомним, в Коломне 30 сентября демонтировали памятник советским воинам. Он был центральным элементом советского мемориального комплекса на площади Героев (Скорби).

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