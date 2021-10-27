Во Львове на Марсовом поле демонтировали советскую звезду

Советская звезда изготовлена из бронзы, размером 3,6 на 3,6 метра, весом около полутора тонн.

Во Львове демонтировали советскую звезду, которая была установлена на Марсовом поле, входящем в состав музея-заповедника "Лычаковское кладбище". Как сообщает "Радио Свобода", звезду уже подняли и продолжают сбивать бетон.

"Второй день мы проводим демонтажные работы. Подняли домкратом звезду, тяжелая работа, потому что старый бетон, прочный, но она не была ничем иным прикреплена. Заберем бетон – и все", – рассказал работник Владимир Семин.

Советская звезда изготовлена из бронзы, размером 3,6 на 3,6 метра, весом около полутора тонн. Ее изготовили в 70-е годы прошлого века, когда проводили реконструкцию Марсового поля.

"Реконструкцию проводили в 1974–1976 годах, тогда сделали уплотнение захоронений советских солдат и сотрудников НКВД. На плитах написаны по десять фамилий и, согласно архивным книгам, по 10 останков клали в саркофаги, которые запаивали. Так ли это или там 10 останков, неизвестно. Всего здесь якобы похоронены 3600 солдат и офицеров НКВД. Согласно решению исполкома горсовета от 8 октября этого года, мы демонтировали советскую звезду, а управление архитектуры должно разработать проект упорядочения комплекса", - рассказал директор музея-заповедника "Лычаки" Михаил Нагай.

Работы по демонтажу проводят за деньги музея, сумма составляет около 400 тысяч гривень.

Звезду как советский символ 27 октября перевезут в музей "Территория террора" согласно решению исполкома горсовета Львова.

Напомним, в Коломне 30 сентября демонтировали памятник советским воинам. Он был центральным элементом советского мемориального комплекса на площади Героев (Скорби).