В организме умершего депутата Полякова обнаружили еще одно вещество, - МВД

Представитель МВД отметил, что эту смесь Поляков получил не в аптеке.

По результатам экспертизы в организме внезапно умершего народного депутата Антона Полякова обнаружены метадон и димедрол. Об этом первый замминистра внутренних дел Евгений Енин заявил в эфире "Громадского".

"Мы завершили одну из экспертиз и можем сказать, что это метадон с примесью димедрола, так называемый "уличный метадон". Димедрол усиливает действие наркотического вещества", - сказал Енин.

Представитель МВД отметил, что эту смесь Поляков получил не в аптеке. Однако как эти вещества попали в организм бывшего нардепа, в МВД не комментируют.

"На сегодняшний день производство продолжается. Мы не расставили точки над "і". Мы не комментируем, как наркотическое вещество попало в организм Полякова", - отметил Енин.

Напомним, правоохранители установили всех людей, с которыми в ночь смерти контактировал народный депутат Антон Поляков.

Токсикологическая экспертиза обнаружила следы алкоголя и метадона в теле внезапно умершего депутата. Полиция рассматривает две версии смерти – естественная вследствие болезней и отравление, как самостоятельное, так и посторонними лицами.